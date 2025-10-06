Лорън Санчес и Джорджина Родригес впечатлиха с пръстени за милиони на ревюто на Balenciaga

Т ова определено беше битка на (годежните) блясъци.

Лорън Санчес и Джорджина Родригес привлякоха всички погледи с гигантските си диамантени пръстени на модното ревю на Balenciaga в събота вечер.

Снимки показаха двете дами, седнали една до друга на първия ред, облечени в изцяло черни ансамбли, които подчертаваха ослепителните им бижута – истинският акцент на вечерта по време на Седмицата на модата в Париж.

Lauren Sánchez and Georgina Rodríguez put multimillion-dollar rings on display at Balenciaga fashion show https://t.co/3WPNf0inYo pic.twitter.com/m3exVsHCKz — Page Six (@PageSix) October 5, 2025

55-годишната Санчес демонстрира своя впечатляващ овален диамант на лявата си ръка, докато Родригес блестеше с множество диаманти – два пръстена, един на всяка ръка.

По информация на медиите, общата стойност на пръстените на двете дами се оценява на около 12 милиона долара.

Новата госпожа Безос дебютира с грандиозния си диамант още през юни, по време на пищната си сватбена седмица във Венеция, Италия. Пръстенът е проектиран от известната сред звездите бижутерка Лорейн Шварц, а главният изпълнителен директор на Rare Carat, Аджай Ананд, по-рано изчисли, че камъкът може да достига до 45 карата.

„И познавайки Безос, вероятно е безупречен с двойка, което би поставило стойността лесно над 6 милиона долара [за камък с такъв размер]“, каза той пред Page Six Style.

Lauren Sanchez is rocking double diamonds ...two gigantic rocks on ring fingers!!!



(Photo: Reuters) pic.twitter.com/rmxvXQzJmi — TMZ (@TMZ) June 27, 2025

Друг експерт по диаманти коментира мащабите на бижуто, като го определи като „сред най-редките и най-желаните цветни диаманти в света“ и „изключително рядък“.

Този скъпоценен диамант е надграждане спрямо оригиналния годежен пръстен на Санчес с розов диамант на стойност 2,5 милиона долара, изработен от 20 карата.

31-годишната Джорджина Родригес също има своя бляскава любовна история – тя получи своя пръстен от дългогодишния си партньор Кристиано Роналдо. 40-годишната футболна звезда официално ѝ предложи брак с овален диамант през август, след осем години връзка.

“Yes I do. In this and in all my lives.”



Georgina Rodríguez shared her engagement ring with Cristiano Ronaldo 😍💎



That diamond 🥶 pic.twitter.com/uuseJdRqj7 — ESPN FC (@ESPNFC) August 11, 2025

Според експерти, цитирани от Page Six, годежният пръстен на Родригес може да струва между 2 и 5 милиона долара.

По това време Ананд изчислил, че централният камък е с цвят D и безупречна чистота, като вероятно тежи над 30 карата.