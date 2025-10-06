Любопитно

По информация на медиите, общата стойност на пръстените на двете дами се оценява на около 12 милиона долара

6 октомври 2025, 10:11
Лорън Санчес и Джорджина Родригес впечатлиха с пръстени за милиони на ревюто на Balenciaga
Източник: Getty Images

Т ова определено беше битка на (годежните) блясъци.

Лорън Санчес и Джорджина Родригес привлякоха всички погледи с гигантските си диамантени пръстени на модното ревю на Balenciaga в събота вечер.

Снимки показаха двете дами, седнали една до друга на първия ред, облечени в изцяло черни ансамбли, които подчертаваха ослепителните им бижута – истинският акцент на вечерта по време на Седмицата на модата в Париж.

55-годишната Санчес демонстрира своя впечатляващ овален диамант на лявата си ръка, докато Родригес блестеше с множество диаманти – два пръстена, един на всяка ръка.

По информация на медиите, общата стойност на пръстените на двете дами се оценява на около 12 милиона долара.

Новата госпожа Безос дебютира с грандиозния си диамант още през юни, по време на пищната си сватбена седмица във Венеция, Италия. Пръстенът е проектиран от известната сред звездите бижутерка Лорейн Шварц, а главният изпълнителен директор на Rare Carat, Аджай Ананд, по-рано изчисли, че камъкът може да достига до 45 карата.

„И познавайки Безос, вероятно е безупречен с двойка, което би поставило стойността лесно над 6 милиона долара [за камък с такъв размер]“, каза той пред Page Six Style.

Друг експерт по диаманти коментира мащабите на бижуто, като го определи като „сред най-редките и най-желаните цветни диаманти в света“ и „изключително рядък“.

Този скъпоценен диамант е надграждане спрямо оригиналния годежен пръстен на Санчес с розов диамант на стойност 2,5 милиона долара, изработен от 20 карата.

31-годишната Джорджина Родригес също има своя бляскава любовна история – тя получи своя пръстен от дългогодишния си партньор Кристиано Роналдо. 40-годишната футболна звезда официално ѝ предложи брак с овален диамант през август, след осем години връзка.

Според експерти, цитирани от Page Six, годежният пръстен на Родригес може да струва между 2 и 5 милиона долара.

По това време Ананд изчислил, че централният камък е с цвят D и безупречна чистота, като вероятно тежи над 30 карата.

Източник: Page Six    
Катастрофа преди Ихтиман образува километрично задръстване на "Тракия"

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само 26 дни след встъпването си в длъжност

Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България

Синът на Тина Търнър - Айк Търнър-младши, почина на 67 години

Как да разберем, че котката ни е болна

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Простреляха непълнолетно момиче с пушка край Търговище, задържаха бащата

Ейми Шумър шокира Холивуд с драстична трансформация

Жордан Бардела призова Макрон да разпусне френския парламент

Община Царево призовава: Напуснете домовете си до четвъртък заради опасност

Циклонът "Барбара" връхлетя Гърция: Проливни дъждове и бури в страната

Милионер от лотарията прекали с купоните и влезе в болница

Чети повече/Слушай повече!

Балони с контрабандни цигари затвориха летище Вилнюс за часове

Екзотика, но не от Китай: тестваме наследника на SsangYong

Трима спелеолози оцеляха 42 часа в наводнена пещера

Активираха BG Alert в района на "Елените"

Летището в Осло временно спря полетите заради забелязани в близост дронове

КПКОНПИ отказа да разпита Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова

NOVA ще проследи кастинга за „Стоичков – Филмът" в риалити формат

Ким Чен Ун посети нов разрушител и заплаши да "накаже врага"

