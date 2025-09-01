Любопитно

Джорджина Родригес показа за пръв път 30-каратовия си годежен пръстен на фестивала във Венеция

Годеницата на футболната звезда привлече всички погледи при пристигането си за фестивала

1 септември 2025, 14:39
Джорджина Родригес показа за пръв път 30-каратовия си годежен пръстен на фестивала във Венеция
Източник: Getty Images

Г оденицата на Кристиано Роналдо – Джорджина Родригес – блесна с огромен пръстен с 30-каратов диамант, когато се появи в Италия за 82-рия Международен филмов фестивал във Венеция.

Това беше първата ѝ публична изява след обявяването на годежа със звездата на футбола миналата неделя.

Източник: Getty Images

Моделът позира пред фотографите, пристигайки с водно такси. За специалния повод тя бе избрала черна рокля до коляното с дантелена пола и черни обувки на висок ток.

31-годишната Родригес допълни визията си с още няколко диамантени пръстена, обеци и слънчеви очила. Дългата ѝ тъмна коса бе сплетена на свободна плитка.

Бизнесдамата пристигна във Венеция още в събота, като с усмивка махаше на хората пред летището. Тогава тя бе облечена в елегантен сив копринен комплект на точки, комбиниран с черни токчета и очила. Визията ѝ бе завършена с диамантен пръстен, черна чанта, обеци, колие с медальон и часовник.

Източник: Getty Images

Джорджина сподели във „Фейсбук“ и „Инстаграм“ видео от пристигането си, на което маха и изпраща въздушни целувки на феновете, преди да се качи на водното такси.

В края на август Родригес и Роналдо, който е на 40 години, обявиха годежа си след осемгодишна връзка.

„Да, приемам. В този и във всички други животи“, написа тя под снимка на ръката си с пръстена.

Източник: Getty Images

Оттогава моделът не спира да показва диаманта в социалните мрежи – с кадри от плажа, както и от борда на частен самолет заедно с годеника си.

Двойката започна връзката си в края на 2016 г., след като се запознаха в магазин на „Гучи“, където Джорджина работеше.

Източник: Getty Images

През 2017 г. двамата посрещнаха първата си дъщеря – Алана, която днес е на 7 години, а през 2022 г. – втората си дъщеря, Бела, която сега е на 3 години.

Звездата от риалити поредицата „I Am Georgina“ и португалският футболист преживяха и трагедия, след като близнакът на Бела – момченце на име Ейнджъл – почина при раждането.

Блясъкът на диамантите на Джорджина заслепи Венеция
26 снимки
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес Кристиано Роналдо Годеж Венециански кинофестивал Диамантен пръстен Модел Публична изява Семеен живот Мода и стил Звездна двойка
