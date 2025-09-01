Джорджина Родригес показа за пръв път 30-каратовия си годежен пръстен на фестивала във Венеция

Г оденицата на Кристиано Роналдо – Джорджина Родригес – блесна с огромен пръстен с 30-каратов диамант, когато се появи в Италия за 82-рия Международен филмов фестивал във Венеция.

Това беше първата ѝ публична изява след обявяването на годежа със звездата на футбола миналата неделя.

Източник: Getty Images

Моделът позира пред фотографите, пристигайки с водно такси. За специалния повод тя бе избрала черна рокля до коляното с дантелена пола и черни обувки на висок ток.

31-годишната Родригес допълни визията си с още няколко диамантени пръстена, обеци и слънчеви очила. Дългата ѝ тъмна коса бе сплетена на свободна плитка.

Бизнесдамата пристигна във Венеция още в събота, като с усмивка махаше на хората пред летището. Тогава тя бе облечена в елегантен сив копринен комплект на точки, комбиниран с черни токчета и очила. Визията ѝ бе завършена с диамантен пръстен, черна чанта, обеци, колие с медальон и часовник.

Джорджина сподели във „Фейсбук“ и „Инстаграм“ видео от пристигането си, на което маха и изпраща въздушни целувки на феновете, преди да се качи на водното такси.

В края на август Родригес и Роналдо, който е на 40 години, обявиха годежа си след осемгодишна връзка.

„Да, приемам. В този и във всички други животи“, написа тя под снимка на ръката си с пръстена.

Оттогава моделът не спира да показва диаманта в социалните мрежи – с кадри от плажа, както и от борда на частен самолет заедно с годеника си.

Двойката започна връзката си в края на 2016 г., след като се запознаха в магазин на „Гучи“, където Джорджина работеше.

През 2017 г. двамата посрещнаха първата си дъщеря – Алана, която днес е на 7 години, а през 2022 г. – втората си дъщеря, Бела, която сега е на 3 години.

Звездата от риалити поредицата „I Am Georgina“ и португалският футболист преживяха и трагедия, след като близнакът на Бела – момченце на име Ейнджъл – почина при раждането.