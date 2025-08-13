Джорджина Родригес: От продавачка в Gucci до годеница на Кристиано Роналдо

Д жорджина Родригес, родена на 27 януари 1994 г. в Буенос Айрес, Аржентина, всъщност е израснала в Хака, уютен град, сгушен в Северна Испания. Тя има тази интересна история: като дете е учила класически балет. След това, на 18 години, се мести в Мадрид, където работи дребна работа през деня и през уикендите, преди да получи работата, която промени живота ѝ: продавач-консултант в Gucci, пише Times of India.

Познахте, докато беше в Gucci, тя се запозна с Кристиано Роналдо в края на 2016 г. и оттогава са влиятелна двойка. Тя обаче не е просто „партньорката на Роналдо“. С течение на времето Джорджина си проправи собствен път: тя се превърна в известен модел и суперзвезда в социалните медии с над 64 милиона последователи в Instagram.

От модна гледна точка, тя дефилира по подиума на Седмицата на модата в Париж през март 2024 г., да, всъщност дефилира, в уникална рокля от трико, на която беше изобразено числото „7“ на Роналдо и някои лични послания. Тази двойна смесица от емблематичен футбол и мода? Това беше изявление и определящ момент за нейната лична марка.

И успехът ѝ не спира дотук. През 2022 г. Netflix пусна „Аз съм Джорджина“ - документален сериал, който проследява живота ѝ отблизо. Тя сама го продуцира, така че това не беше просто епизодична роля, а тя разказваше собствената си история по брилянтен начин.

Освен блясъка и камерите, Джорджина разпространява и доброта. Тя е активна във филантропията, подкрепя детски благотворителни организации, образование, дори хуманно отношение към животните, използвайки своята глобална платформа, за да помага там, където е важно.

Сега, когато Джорджина не е просто модел и инфлуенсър, тя е официално сгодена за Роналдо! Новината излезе наяве, когато тя публикува снимка на огромния си годежен пръстен с овален диамант в Instagram. Блясъкът? Експертите смятат, че тежи между 15 и цели 35 карата и може да струва до 5 милиона долара. Фенове, знаменитости и целият интернет жужат от поздравления.

Така че да, Джорджина Родригес изживява доста дълго пътешествие - от часове по балет в малък испански град до ослепителни червени килими, шоу в Netflix и сега приказен годеж.