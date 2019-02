Най-красивите тоалети на Меган Маркъл като бременна

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл определено успява да привлече вниманието към себе си винаги, когато се появи някъде.

В последните седмици бременната Маркъл даде негласна заявка, че не смята да се съобразява с всички кралски изисквания за облеклото. Бившата актриса носи черни дрехи, избягва задължителните чорапогащници и лакира ноктите си в тъмни нюанси.

СТИЛЪТ НА МЕГАН МАРКЪЛ КАТО БРЕМЕННА

Неща, които херцогиня Катрин спазва стриктно.

Модни специалисти смятат, че Маркъл ще следва тези модни правила, но само когато е в компанията на Нейно величество Елизабет II.

Подобно на Кейт, така и Меган има определен подход към облеклото си по време на бременност.

Както по-рано писахме, Меган определено подчертава своето коремче, залагайки на тесни тоалети, докато Кейт и през трите си бременности предпочиташе по-широки и ефирни дрехи.

Преди броени седмици съпругата на принц Хари посети благотворителната организация за благоденствие на животните "Мейхю", на която е патрон.

Меган бе представена на пенсионери, които се възползват от терапевтични програми на организацията, когато възрастна жена на име Пеги се обърна към херцогинята с думите: Скъпа лейди, нека Господ Ви благослови. Вие сте дебела лейди, поглеждайки с усмивка на уста към издутия ѝ корем.

Маркъл запази спокойствие и се пошегува относно забележката, окачествявайки я като комплимент.

