Меган Маркъл проговори за бременността си

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл се пошегува, че се чувствала "много бременна" по време на първия си официален самостоятелен ангажимент при посещение на дом за социални грижи в Лондон, предаде Ройтерс.

37-годишната съпруга на принц Хари очаква първата си рожба през пролетта. Меган Маркъл беше на коледно посещение в дом за социални грижи за хора, работили в шоубизнеса.

Попитана от един от настанените как се чувства в момента, Меган отговори:

"Много добре" и потривайки коремчето си добави: "Днес съм много бременна!".

The @RoyalVariety Charity, of which The Queen is Patron, assists those who have worked professionally in the entertainment industry and are in need of help and assistance as a result of old age, ill-health, or hard times. pic.twitter.com/Ewr8WsTOkp