„Те дишаха токсична смес“ Ужасните последствия от терористичната атака на 11 септември в САЩ

11 септември 2001 г. промени САЩ завинаги. Два пътнически самолета, отвлечени от терористи от "Ал Кайда", се разбиха в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк. Два небостъргача се срутиха като къщи от карти, оставяйки хиляди хора под развалините завинаги. Инцидентът принуди властите по света да преразгледат подхода си към сигурността, започвайки широкомащабна борба срещу тероризма. Но както показа времето, последствията от терористичните атаки се оказаха много по-опустошителни. Токсичният прах, който вися седмици наред на мястото на развалините и се вдишва от доброволци и спасители, предизвика невероятен скок на рак и здравословни проблеми. В повечето случаи причината за трагичните съдби е обикновена небрежност и безотговорност.

(Видеото е архивно: 22 г. от терористичния акт в САЩ, разрушил кулите-близнаци)

Пулмологът Майкъл Стивън пише подробно за това в книгата си „С всеки дъх: Удивителната история на нашите бели дробове“. Lenta.ru, с разрешението на издателство Alpina Non-Fiction, публикува фрагмент от книгата.

Има много мистериозни неща относно функционирането на белите дробове, но най-мистериозните са реакциите, които настъпват след вдишване. Белите дробове имат двойна задача и, за съжаление, двете части на тази задача са точно противоположни една на друга - да пропускат кислород и в същото време да не пропускат нищо друго. Втората част е почти невъзможна, особено след като правим повече от 15 000 вдишвания на ден.

Белите дробове имат сложна система, която не само улавя вредните частици, но и изхвърля тези, които попаднат вътре. Защитната система започва в носа, където космите помагат за филтрирането на въздуха. Дихателните пътища, включително бронхите и бронхиолите, също съдържат малки косъмчета, наречени реснички, които постоянно вибрират, за да изгонят нежеланите частици, които са успели да преминат покрай първичната защита. Когато кашляме, кихаме и прочистваме гърлото си, ние използваме други линии на подсилване, „ръчно“ отървавайки се от вредните частици.

Белодробната ни защита не осигурява 100% защита и прахът редовно навлиза в дихателните ни пътища

Тук пропорциите имат значение и колкото по-малки са частиците, толкова по-дълбоко могат да проникнат, а частици от пет микрона или по-малки могат да достигнат право в алвеолите. Всеки кубичен метър от средно помещение може да съдържа от 600 до 1000 прахови частици с такъв размер. На строителни площадки един кубичен метър въздух може да съдържа 26 милиона вдишвани прахови частици. Невъзможно е да се задържат всички тези частици.

Обикновеният домашен прах е смес от частици пръст, носени върху подметките на обувките, сажди, пепел, прахови частици от готвене, остатъци от акари, частици от човешка кожа и мъх от дрехи и спално бельо. Съставът на външния въздух зависи от това къде живеете, но обикновено е комбинация от частици почва, цветен прашец, частици изгорели газове и може би солни кристали, ако живеете близо до океана, или песъчинки, ако живеете близо до пустиня.

Съставът на въздуха на работното място до голяма степен зависи от вида на производството и неговото местоположение.

Еволюирали сме да живеем с прах и повечето видове са безвредни. Прахът също осигурява много ползи в природата, като абсорбиране на водни пари, в противен случай биосферата ще стане изключително влажна. Гъбичните спори пътуват като прах и се утаяват, за да изпълнят жизненоважната функция за разграждане на мъртвата материя. Прашецът има критичната задача да наторява цветя и растения. Тази работа се извършва предимно от пчелите, но прашецът може да се разпространява и като свободно плаващ прах.

Смята се, че прахът от фермата помага за предпазването на децата от развитие на астма и алергии в бъдеще поради полезното взаимодействие между нашата имунна система и праха.

Въпреки това, в допълнение към целия този добър прах, има и много лош прах, особено на работните места, където често имаме малък контрол върху него.

И тъй като нашите работни места са се променили толкова радикално през последните два века – дори през последните 20 години – е много трудно да се противопоставим на потенциални заплахи във въздуха. От всички органи в нашето тяло, белите дробове, които са в челните редици на нашето взаимодействие с околната среда, са най-податливи на излагане на токсини на работното място.

Полицай Сезар Борха е един от 40 000 американски герои, които безкористно отидоха на мястото на терористичната атака от 11 септември в Ню Йорк, за да помогнат за разчистването на развалините. Той работи там по 16 часа на ден, като се прибира потен, мръсен и уморен. Той остава вкъщи само няколко часа, за да яде, да се изкъпе и да поспи, преди да се върне, за да помогне за продължаването на изпълнението на тази огромна задача.

Щетите бяха огромни. 180 милиона кг стомана и 56 000 кв. м счупено стъкло бяха разпръснати върху 6,5 хектара в токсична купчина горящи отломки. Никой не беше задължен да носи маски по време на работа. Някои работници ги носеха, но много, включително Сезар, не.

Нито той, нито много от другите работници знаеха, че въздухът, който дишат, е отровен от токсични прахови частици като азбест, живак, олово и кадмий.

Пожарите на обекта, които горяха месеци, добавиха диоксини и полициклични ароматни въглеводороди, и двата известни канцерогени.

Във въздуха имаше и златни частици от разтопени бижута.

Три месеца Сезар работи, за да разчисти терена в епицентъра. Пет години по-късно той издъхва в болница от идиопатична белодробна фиброза, опустошително заболяване, което оставя белези по белите дробове. След това семейството му зададе въпросите, които вълнуваха всички:

„Прилоша ли му, защото е работил без маска в епицентъра? Ако Сезар Борха не знаеше, че вдишва токсична смес от канцерогени, другите знаеха ли?“

Използването на респиратори на мястото на атаките от 11 септември е сложен въпрос, което не е изненадващо предвид уникалността на огромните усилия за почистване. Първият пожарникар на сцената използва собствената си маска за цялото лице и дихателен апарат, но патронът издържа само един ден.

Пожарникарят Палмър Дойл от Бруклин също е на мястото на атаката през първия ден и отново на 15 септември заедно с 50 други пожарникари. Той си спомня как са му дали един респиратор за целия екип.

Той беше даден на най-младия член на групата и те се захванаха за работа. На 28 септември пожарната поиска 5000 маски, всяка струваща около 50 долара, и 10 000 резервни касети от града. Поръчката не можеше да бъде изпълнена два месеца.

Около 150 000 маски бяха раздадени по време на почистването, но те бяха използвани спорадично и често не пасваха добре на лицето. Работещите на площадката на Пентагона бяха ескортирани извън обекта, ако не носеха маска, докато работниците, наети от град и щат Ню Йорк, имаха право да работят без тях. Някои носеха хартиени маски или хирургически маски, но по-късно се оказа, че те са безполезни. Ефективните маски P100, оборудвани с патрони, които улавят практически всички прахови частици, бяха неприятно горещи и затрудниха комуникацията между работниците. Мнозина твърдяха, че могат и без маски.

Кристина Тод Уитман, която тогава беше ръководител на Агенцията за опазване на околната среда, казва три дни след атаките:

„Добрата новина продължава да бъде, че всички проби от въздуха, които взехме, показват нива, които не ни притесняват.“

Трябва да се признае, че тя все пак заяви, че тези, които работят директно по разчистването на руините, трябва да вземат предпазни мерки, но не алармира.

Кметът на Ню Йорк Рудолф Джулиани повтаря същото.

Това не беше лесен въпрос по това време. Мястото на Световния търговски център не беше просто място за разчистване на развалините, то беше първо място на мащабна спасителна операция, пожарна зона, която трябваше да бъде потушена, а също и местопрестъпление. Много пожарникари и парамедици естествено чувстваха, че носейки маска, егоистично се грижат повече за собственото си здраве, отколкото тези, които се нуждаят от спасяване. Работниците също искаха да покажат на света, че Америка не може да бъде уплашена.

Десетки хиляди хора бяха изложени на всякакъв вид токсичен прах, което струваше милиарди долари в съдебни дела и бъдещо лечение, да не говорим за произтичащите от тях заболявания и страдания, които те причиниха.

Експертът по хигиенизиране на околната среда д-р Пол Лиой, учен от Института по екология и професионално здравеопазване в Ню Джърси, наблюдава срутването на сградите по телевизията у дома и веднага осъзнава, че това може да е здравна катастрофа. По същия начин професионалните терапевти от Медицинския факултет на планината Синай, едни от най-опитните експерти в света по заболявания, свързани с прах, веднага разпознаха огромния риск от развитие на здравословни проблеми.

Депото Fresh Kills на Стейтън Айлънд, където бяха изхвърлени отпадъци по време на почистването от 11 септември, имаше строга политика за маски и беше спазена на повече от 90%. За разлика от това на кота нула, всеки ден само 30% от работниците носеха маски. По-късно, когато все още имаше много токсичен прах в градските апартаменти и предприятия върху библиотеки и маси за кафе, под легла и бюра, семействата се върнаха у дома и служителите се върнаха в офисите си. Различните видове и прояви на белодробни заболявания, които виждаме днес поради това излагане, са трагични, пише Рамблер.

След като разчисти развалините на мястото на терористичната атака от 11 септември, Сезар Борха се върна на работа в полицейското управление на Ню Йорк. Първоначално всичко изглежда наред и той се пенсионира през 2003 г. Но спокойствието е краткотрайно. В началото на 2005 г. забелязва кашлица, суха и упорита.

Отива на лекар, направена му е рентгенова снимка на гръдния кош и компютърна томография. Той е диагностициран с белодробна фиброза, необратимо състояние, при което фиброзна тъкан се образува все по-бързо и по-бързо в белите дробове, превръщайки ги от мека гъба в твърда скала, обикновено за период от месеци до години.

Сезар издържа няколко месеца, но една сутрин се събужда, защото не можеше да диша. Съпругата му вика линейка и в болницата "Маунт Синай" в Ню Йорк Сезар е поставен на вентилатор и са му дадени лекарства, но без положителни резултати.

През това време Сесар Борха младши пише до местните вестници за състоянието на баща си, надявайки се да организира масова кампания в подкрепа на белодробни трансплантации. Обикновено пациентите на вентилатори не получават белодробни трансплантации, но Сезар младши настоя, че това е специален случай.

История на Сезар стана първата страница на New York Daily News.

Хилари Клинтън, тогава сенатор от Ню Йорк, научи за Сезар, а сега Сезар младши, заедно с нея и други хора, говори на Ground Zero за здравословните проблеми, пред които са изправени първите групи ликвидатори след терористичната атака. След това той беше откаран със самолет до Вашингтон, окръг Колумбия, където успя да присъства на речта за състоянието на Съюза като гост на Клинтън и след това да се срещне с президента Джордж У. Буш, за да говори за случая на баща си и този на други пострадали работници. За съжаление белодробната трансплантация не се състоя и Сезар-старши почина два часа преди президентския доклад, на който присъства и синът му.

Сезар Борха също е един от многото, които се разболяха от усилията за почистване след терористичните атаки от 11 септември.

Д-р Робин Хърбърт от болница "Маунт Синай" описва три различни вълни, които често се появяват след масивно излагане на прах. Първият се характеризира с незабавен ефект, подобен на изгаряне на вдишаните вещества. Втората вълна идва през следващите месеци и се характеризира с персистиращо възпаление с развитие на състояния като астма или белодробни заболявания, които водят до образуване на белези. Третата вълна, която може да настъпи години или дори десетилетия след експозицията, е свързана с рак и други животозастрашаващи заболявания.

Първата вълна от пациенти започна да пристига малко след 11 септември - силно разяждащият прах, подобен на препарат за почистване на тръби, който изгаряше дихателните им пътища, оставяйки ги със силна суха кашлица, раздразнени очи и черешовочервени носни проходи. Кашлицата от изгарянето беше толкова силна, толкова характерна, че д-р Хърбърт можеше да влезе в спешното отделение на клиниката си и моментално да разбере кой пациент е бил на мястото на атаките от 11 септември.

Палмър Дойл, пожарникар от Бруклин, който работи на кота нула от ранните дни, разви тежък бронхит, толкова тежък, че родителите му не разпознаха гласа му, когато говореше с тях по телефона.

В много случаи тази кашлица не е била лесна за премахване. Сред пожарникарите, пристигнали на място в първия ден от срутването на сградата, тази кашлица е най-често срещана - 8% (128 от 1636), а сред тези, които са пристигнали на втория ден, е малко по-рядко - 3% (187 от 6958). От тези, които са имали тази кашлица, 63% са имали признаци на нарушена белодробна функция. Тези пациенти също са по-склонни да изпитват задух, хрипове от рефлукс на стомашна киселина и проблеми със синусите.

През следващите години започва втора вълна от заболявания. Преди 11 септември случаите на астма сред тези, които ще работят в обекта на Световния търговски център, е 2,9%. Към 2002 г. той нараства до 12,8%, а към 2007 г. - до 19,4. Статия, публикувана през 2011 г., анализира данни от девет години и установи, че честотата на астмата е 27,6%, както и поразително повишени нива на възпаление на синусите и гастроезофагеална рефлуксна болест.

През годините редки заболявания като саркоидоза и еозинофилна пневмония, и двете възпалителни белодробни заболявания, които могат да причинят белези и дихателна недостатъчност, станаха необичайно чести. Преглед на доказателствата от 2015 г. показва, че като се има предвид последователността на множество проучвания, причинно-следствената връзка между праха от Световния търговски център и заболявания като астма, ХОББ, киселинен рефлукс и фиброзни белодробни заболявания може да бъде установена с научна надеждност. Документирани са и високи нива на депресия и панически разстройства сред първите групи ликвидатори.

През 2007 г. д-р Хърбърт даде интервю за The New England Journal of Medicine, в което описа болестите, които наблюдава, и също така изрази тревога за трета вълна от още по-смъртоносни заболявания, а именно рак.

Като цяло към септември 2019 г. CDC изчислява, че 15 543 случая на рак са свързани с експозицията на 11 септември.

