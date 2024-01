Най-големите фейк новини на 2023 година

К олкото по-емоционални са събитията - като войни и кризи, толкова повече фалшиви новини обикалят из мрежата. През 2023 година от тях имаше предостатъчно. Появиха се обаче и някои особено странни фейкове, за които DW е провел разследване.

1. Не, това видео не показва как Володимир Зеленски играе белиденс

Откакто през февруари 2022 г. Русия нападна Украйна, в мрежата е пълно с фалшиви новини и за двете страни. Много често главната мишена на клеветническите кампании е украинският президент Володимир Зеленски. В случая за едно видео се твърдеше, че показва как Зеленски танцува белиденс в тесен златист костюм. Разследването показа, че става дума за така наречен "дийпфейк", в който лицето на украинския президент просто е монтирано на друго тяло.

This belly dance video of Zelensky is going viral on TikTok but in fact it is a deepfake. It was made with a face swapper. A lot of misuse of AI incoming... pic.twitter.com/IrqwOFhU2o — Jürgen Gunz (@juergengunz) September 26, 2023

2. Не, Швеция не организира турнир по секс

На тази въдица се хванаха доста международни медии: Швеция обявила секса за спорт и дори организирала първенство. В "новината" се твърдеше, че на това първенство двойките щели да правят секс в рамките на до шест часа, за да се види кои са най-добрите.

Sweden becomes first country to announce sex as a sport. Tournament begins on June 8



Participants in the competition will compete for six hours each day over the course of several weeks. pic.twitter.com/t5f3WOMedQ — Luhya_Dollar (@Dollar__SM) June 4, 2023

Това твърдение не отговаря на истината, показа проверката. Всъщност един голям шведски вестник беше писал, че собственикът на верига от стриптийз клубове, човек на име Драган Братич, подал заявление за обявяването на секса за спорт. Но шведската спортна федерация отхвърлила това още през май.

Swedish Sports Confederation Denies Claims Of Hosting ‘Sex Championship’



The viral claim that Sweden had declared sex a sport and was organising a tournament has been found to be untrue, a DW fact-check report has revealed.



The internet has been stuck with the report that… pic.twitter.com/56Z9hKIi9k — THE OVA-MEDIA (@theovamediaBA) June 7, 2023

3. Не, виралната снимка на употребявани презервативи, които уж се чистят и продават за нови, не е от Кения

На този кадър се виждат десетки снимки на презервативи, които изглеждат, сякаш са изпрани. В редица постове във Facebook се твърдеше, че шестима кенийски студенти били арестувани заради това, че продавали използвани презервативи, твърдейки, че са нови.

Проверката в интернет показа, че през 2020 година наистина 324 000 презерватива са били почистени и продадени повторно, само че това се е случило не в Кения, а във Виетнам. Работата била свършена не от шестима студенти, от една малка виетнамска фабрика.

More than 300,000 used condoms that had been washed and were about to be sold to the public as "new" were discovered by Vietnamese police during a raid on Tuesday pic.twitter.com/a9Y9BDCAYE — CBS News (@CBSNews) September 24, 2020

4. Не, тази рентгенова снимка не показва жива хлебарки в гръдния кош на човек.

"В една държавна болница в Кения са направили рентгенова снимка на пациент и са му казали, че в гръдния му кош има жива хлебарка", писаха през май 2023 потребители на Facebook и приложиха уж автентичната рентгенова снимка на гигантска хлебарка в човешки гръден кош. Професионалната проверка на снимката показа обаче, че тя е обработена с фотошоп.

In a Kenya government hospital, a patient was x-rayed and was told that there was a live cockroach in his chest. "You will have to go to Singapore for treatment."

The patient went to Singapore and was told that the cockroach is not in his chest but inside the x-ray machine pic.twitter.com/w8GNBJw2Yo — Mark (@MogoiMark) April 29, 2023

5. Не, семената от чия не лекуват диабет.

В мрежата се въртят все повече видеа, в които "лекари", създадени с изкуствен интелект, раздават здравни съвети. В едно от тези видеа се твърдеше, че семената от чия лекуват диабет. То се разпространи ендемично в социалните мрежи. Фалшив обаче се оказа не само "лекарят", но и съветът му. Да, няколко изследвания показват, че семената от чия може да окажат някои положителни ефекти върху здравето и дори да имат антидиабетично действие, но и дума не може да става, че те лекуват диабет.

6. Не, на тази снимка Джо Байдън не носи памперс.

Президентът на САЩ Джо Байдън е на 81 години и често ще чуете, че е прекалено възрастен за тази работа. През юни 2023 г. в няколко страници се появи снимка, на която Байдън коленичи, а под дрехите му стърчи памперс. Професионалната проверка показва обаче, че снимката е манипулирана. Вярно е, че през юни 2023 г. Байдън се препъна на церемония на Академията на военновъздушните сили на САЩ, но не е носел никаква пелена. Десетки видеоклипове от събитието го доказват.

Joe Biden is a diaper. pic.twitter.com/GV4ax9rvCA — Shaun Humphrey (@ShaunHumphrey65) December 28, 2023

7. Не, тази инфлуенсърка в TikTok не е осъдила родителите си, защото е родена без нейното съгласие.

TikTok звездата Кас Тийз още през 2022 г. засне видео, в което твърдеше, че ще съди родителите си, задето е била родена без нейното съгласие. В друго видео по-късно дори заяви, че е спечелила делото. През ноември миналата година това твърдение отново обиколи света, а видеото беше гледано 3,5 милиона пъти. TikTok-ърката твърди, че сега родители ѝ трябвало да ѝ плащат по 5000 долара месечно като обезщетение. Мнозина ѝ повярваха, но това всъщност беше сатира: акаунтът на Кас ясно е обозначен като сатиричен.

8. Не, няма доказателства, че американски самолет, изчезнал през 1955 година, отново се е появил 37 години по-късно.

През 1955 година самолет, който излетял от Ню Йорк, изчезнал без следа и неочаквано кацнал в Маями, Флорида, 37 години по-късно. Тази "новина" обиколи Facebook. Фактчекърите на "Франс Прес" обаче доказаха, че тази история не е вярна. Данни, че подобен самолет някога е изчезвал от въздушното пространство, няма, а самата "новина" първо тръгнала от американски булеварден вестник, известен с това, че публикува измишльотини.

The "unsolved" story of Pan Am Flight 914 reportedly involves a plane that took off from New York in 1955 with 57 passengers, disappeared for 37 years, then reappeared and landed in Miami as if nothing had happened. https://t.co/SYppJesMzd — snopes.com (@snopes) June 27, 2023

9. Не, подводницата "Титан" не е била открита без екипаж.

Трагичната новина обиколи света: петимата пасажери, потеглили на подводна авантюра към потъналия "Титаник", загинаха в своята малка подводница. В социалните мрежи се разпространяваха хиляди съобщения, в едно от които се твърдеше, че подводницата "Титан" е била открита празна - доказвал го един скрийншот от Си Ен Ен.

Проучване доказа, че това е лъжа. Фалшифицираният скрийншот показва съвсем различен дизайн и цветове от актуалните, които новинарската медия използва. Освен това на снимката не е "Титан", а друг батискаф на име "Циклоп 1". Във фалшивата новина имаше и още няколко по-дребни неточности.

10. Не, "Дисни" не е премахнал замъка на Пепеляшка.

През ноември един уебсайт разпространи твърдението, че развлекателният парк "Дисни Уърлд" в Орландо, Флорида, e премахнал прочутия розов замък на Пепеляшка. Това твърдение беше разпространено и от видео в TikTok, гледано над милион пъти. И в двата случая обаче отново става дума за сатира, както показва проверка в редакционното каре на споменатия уебсайт. Освен това, ако човек потърси актуални снимки от развлекателния парк, веднага ще види, че розовият замък си е там.