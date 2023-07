Тест: Разпознаваме ли фалшивите новини

М ислите ли, че можете да различите истинските от фалшивите новини?

Екип от изследователи разработи тест за измерване на податливостта на хората към дезинформация, като установи, че средно възрастните в САЩ не успяват да сложат в правилната категория около една трета от истинските или фалшивите заглавия.

Тестът, който може да се направи онлайн, изисква от потребителя да определи 20 заглавия като истински или фалшиви. Десет от тях са реални, а останалите са генерирани от изкуствен интелект с чатбота ChatGPT.

