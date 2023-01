Кралицата на попа Мадона: "Материалното момиче", което завладя света, ще представи всичките си хитове на турне

М адона иска да отбележи 40-ата годишнина от пробива си със сингъла "Holiday" с първото си турне, на което ще пее само хитовете си. Тя ще изпълнява музика от цялата си кариера - от дебютния албум "Madonna" от 1983 г. до "Madame X" от 2019 г.

Кралицата на попа е известна с непрекъснатите промени в стила си. Той преминава през рок, фънк, диско, денс, електроника. Често предизвикателните ѝ текстове на социална, политическа, сексуална и религиозна тема разделят общественото мнение.

"Madonna was never going to go gently into that good night," our critic Vanessa Friedman writes. The 64-year-old singer has once again infiltrated the pop culturesphere after announcing her 12th world tour. https://t.co/ekrvglQU5c — The New York Times (@nytimes) January 20, 2023

След 1983 г. Мадона издава серия от много успешни албуми, сред които са "Like a Virgin" (1984), "True Blue" (1986), сборният "The Immaculate Collection" (1990), спечелилите "Грами" "Ray of Light" (1998) и "Confessions on a Dance Floor" (2005). Сингли като "Like a Virgin", "La Isla Bonita", "Like a Prayer", "Vogue", "Take a Bow", "Frozen", "Music", "Hung Up", "4 Minutes" оглавяват класациите не само в САЩ и Великобритания. Тя е най-успешната певица в историята на Хот 100 на "Билборд" и има най-много сингли за жена в Австралия, Канада, Италия, Испания и Великобритания.

Девет от албумите на Мадона оглавяват класацията на "Билборд" в САЩ. Това са "Like a Virgin", "True Blue", "Like a Prayer", "Music", "American Life", "Confessions on a Dance Floor", "Hard Candy", "MDNA" and "Madame X". От тях 38 сингли са влезли в топ 10 на класацията на изданието - най-много за певица, а 12 са заемали първото място.

Първият от тези хитове номер едно е "Like a Virgin" - през декември 1984 г. и се задържа там шест седмици. Песни на Мадона стигат до върха седем пъти през 80-те години на миналия век ("Like a Virgin", "Crazy for You", "Live to Tell", "Papa Don't Preach", "Open Your Heart", "Who's That Girl" и "Like a Prayer"), четири пъти през 90-те години ("Vogue", "Justify My Love", "This Used To Be My Playground" and "Take a Bow") и веднъж през първото десетилетие на този век ("Music").

"Like a Virgin" е сред най-характерните песни на Мадона, продуцирана е от Найл Роджърс. Тя веднага получава положителни отзиви от критиката. Режисьор на видеото е Мери Ламбърт. С този сингъл тя създава формулата си - съчетава провокативни и шокиращи теми с достъпна музика.

През следващата година парчето "Crazy for You" успява да свали от първото място звездния благотворителен хит "We Are the World", след като три седмици е на втора позиция.

През 1985 г. излиза "Material Girl", който дава другото име на Мадона - Материалното момиче. Този сингъл обаче не достига до първо място в САЩ, а остава на второ.

UPDATE: Due to "overwhelming demand," #Madonna has added 14 new shows to her upcoming 40th anniversary tour #MadonnaCelebrationTour https://t.co/xAVzze53sK — Rhino Records (@Rhino_Records) January 19, 2023

"Papa Don't Preach" заема първото място в класицията на "Билборд" през 1986 г. Това е песен, защитавана и от най-консервативните критици на Мадона. Тя е за момиче, което признава на баща си, че е бременно, и че ще задържи детето.

"Like a Prayer" излиза през 1989 г. и се задържа в класацията Хот 100 на "Билборд" три седмици. Песента е за девойка, влюбена в Бог, който е единственият мъж в живота ѝ. Музикалните критици я възхваляват. Във видеото, отново режисирано от Мери Ламбърт, Мадона вижда как група бели мъже убиват бяло момиче, но за престъплението е арестуван чернокож. Клипът предизвиква скандал с използваните религиозни символи и горящи кръстове на Ку Клукс Клан. Ватиканът го осъжда. "Пепси" използва песента в рекламата си през полувремето на Супербоул и много обществени и религиозни организации протестират срещу излъчването. Компанията прекратява договора си с Мадона, но ѝ разрешава да задържи хонорара от пет милиона долара.

Друго видео, с което ще бъде запомнена Мадона, е "Vogue" от 1990 г. Негов режисьор е Дейвид Финчър. Песента е вдъхновена от танц със същото име, произлязъл от Харлем. Тя заема първото място в класациите на 30 държави, включително и на Япония.

Във "Frozen" - водещият сингъл от албума "Ray Of Light" от 1998 г., Мадона променя стила си. Той е силно повлиян от електронна денс музика. Песента достига до второ място в Хот 100 на "Билборд".

След "Music" от 2000 г. Мадона не е заемала първо място в класацията за сингли на "Билборд", макар и да е влизала в топ 10. "Music" се задържа на него четири седмици.

Други помнещи се сингли на Мадона са "True Blue" (1986) , "Express Yourself" (1989) , 'Don't Tell Me' (2000), 'Borderline' (1984), "Hung Up" (2005), "4 Minutes" (2008).

ON SALE: @Madonna: The Celebration Tour. Fifth show added due to overwhelming demand at The O2, London on 5th December 🔥



Book tickets 👉 https://t.co/35Zm2y3oog pic.twitter.com/dSGuf9L4qa — Live Nation UK (@LiveNationUK) January 27, 2023

Мадона е въведена в Залата на славата на рокендрола през 2008 г. - още първия път, когато получава това право. Тя е определяна като най-великата певица от VH1 и най-великата видео изпълнителка от MTV и "Билборд". Списание "Ролинг стоун" също я е поставяло сред най-великите изпълнители и автори на песни на всички времена.

С продадените си над 300 милиона копия от албуми Мадона е на първо място сред певиците. Сп. "Форбс" я поставя на първо място по печалби сред музикантките - рекордните 11 пъти през четири десетилетия от 1980 г. С турнето "Celebration" Мадона ще се върне на стадиони и арени, за разлика от експерименталното турне в малки зали "Madame X" през 2019 г. и 2020 г., което приключи преждевременно поради травми.