Мадона обяви турне: Ще представя всичките си хитове

С уперзвездата Мадона обяви турне в Северна Америка и Европа, посветено на хитовете ѝ, обхващащи повече от 40 години, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Турнето "Madonna: The Celebration Tour" ще отведе феновете на "артистично пътешествие през четири десетилетия и ще отдаде почит на Ню Йорк, където е започнала музикалната й кариера".

То ще премине през 35 града. Първият концерт е във Ванкувър на 15 юли. След това ще премине през Детройт, Чикаго, Ню Йорк, Маями, Лос Анджелис, Денвър, Атланта, Бостън. В САЩ ще приключи в Лас Вегас на 7 октомври.

След това Материалното момиче ще замине за Европа. Там са предвидени 11 концерта през есента, сред които в Лондон, Барселона, Париж, Берлин, Милано, Стокхолм. Последният ще е в Амстердам на 1 декември.

Мадона е певицата с най-големи продажби за всички времена. Тя има 38 хита в класацията на "Билборд" за албуми. Сред тях са "Vogue", "Music'', "Crazy For You'', "Like a Virgin'', "Like a Prayer'', "Justify My Love'', "Live to Tell'' and "Papa Don't Preach.''