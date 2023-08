На лов за любов: 7 начина да се справим с умората от онлайн срещи

О нлайн запознанствата са официално масово явление. Според Pew Research те са по-често срещани сред по-младите, отколкото сред по-възрастните. Около 53% от хората под 30 години казват, че са използвали сайт или приложение за запознанства.

Проучване установява, че само 37% от хората на възраст между 30 и 49 години са използвали онлайн приложения за запознанства.

Тенденцията показва, че с нарастването на възрастта, все по-малко хора са склонни да използват сайтове за запознанства. Статистиката сочи, че само 20%, от хората на възраст 50 и 64 години използват подобни сайтове.

Изследването установява, че един на всеки 10 партньори в зряла възраст е срещнал половинката си онлайн.

Тези констатации не са изненадващи, според терапевтът и педагог по психично здраве, Шийла Кис. Според нейните наблюдения мнозина са намерили любовта и са създали семейства, благодарение на сайтовете за онлайн запознанства.

Според терапевтът онлайн запознанствата имат и редица недостатъци.

"Умората от онлайн срещи създава емоционалното изтощение. То се получава в резултат от преодоляването на психологическите върхове и спадове на срещата с хора, с които искаме да създадем връзка. Наред с много други аспекти, онлайн запознанствата трябва да се справят с проблемите около преговорите за точното време и място за срещата", обяснява експертът.

