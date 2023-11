Мъжете ловуваха, а жените гледаха децата...или не?

П раисторическите мъже са ловували, а праисторическите жени са гледали децата и са събирали растения. Поне това е стандартният разказ, написан от и за мъжете, като се изключват жените.

Идеята за "мъжа ловец" е дълбоко застъпена в антропологията, убеждавайки хората, че ловът ни е направил хора, само мъжете са ловували и следователно еволюционните сили трябва да са действали само върху мъжете. Такива изображения се срещат не само в медиите, но и в музеите и в началните учебници по антропология.

Често срещан аргумент е, че сексуалното разделение на труда и неравномерното разпределение на властта съществуват днес; следователно те трябва да са съществували и в нашето еволюционно минало. Но това е просто история без достатъчна доказателствена подкрепа, въпреки широкото ѝ разпространение в дисциплини като еволюционната психология.

Все повече физиологични, анатомични, етнографски и археологически доказателства сочат, че жените не само са ловували в еволюционното ни минало, но и че може би са били по-подходящи за такава дейност, зависеща от издръжливостта.

Кара специализира във физиологията на хората, живеещи в екстремни условия, като използва изследванията си, за да реконструира как нашите предци може да са се адаптирали към различни климатични условия. Сара изучава здравето на неандерталците и ранните съвременни хора и прави разкопки в техните археологически обекти:

"Не е необичайно учени, които се опитват да включат приноса на всички индивиди, независимо от пола и рода, в реконструкциите на нашето еволюционно минало - да бъдат обвинявани в пренаписване на миналото, за да изпълнят политически коректна, "woke" програма. Действителните доказателства обаче говорят сами за себе си: В епохата на палеолита, продължила отпреди 3,3 милиона години до преди 12 000 години, не е имало полови трудови роли. Историята е написана в човешките тела, както сега, така и в миналото".

"Ние признаваме, че биологичният пол може да бъде определен с помощта на множество характеристики, включително хромозоми, гениталии и хормони, всяка от които съществува в определен спектър. Социалният пол също не е бинарна категория. Когато обсъждаме физиологичните и анатомичните данни, използваме термините "жена" и "мъж", тъй като в научната литература обикновено се използват именно тези термини."

Един от основните аргументи, изтъкван от привържениците на идеята за "човека ловец", е, че жените не биха били физически способни да участват в дългите и трудни ловни излети в еволюционното ни минало. Но редица характеристики, свързани с жените, които осигуряват предимство при издръжливост, говорят за друго.

Всички човешки тела, независимо от пола, имат и се нуждаят от хормоните естроген и тестостерон. Средно жените имат повече естроген, а мъжете - повече тестостерон, въпреки че има големи различия и припокриване.

Тестостеронът често получава цялата заслуга, когато става въпрос за спортни успехи. Но естрогенът - технически естрогенният рецептор - е много древен, възникнал някъде преди 1,2 милиарда до 600 милиона години. Той предшества съществуването на половото размножаване с участието на яйцеклетка и сперматозоид. Рецепторът на тестостерона е възникнал като дубликат на естрогенния рецептор и е само наполовина по-стар. В този смисъл естрогенът, в многобройните си форми и всепроникващи функции, изглежда необходим за живота както на жените, така и на мъжете.

Естрогенът влияе върху спортните постижения, особено върху издръжливостта. По-голямата концентрация на естроген в организма на жените вероятно дава предимство на издръжливостта - способност да се тренира по-дълго време, без да се изтощава.

Естрогенът сигнализира на тялото да изгаря повече мазнини - полезно по време на тренировка за издръжливост поради две основни причини. Първо, мазнините имат повече от два пъти повече калории на грам от въглехидратите. А метаболизмът на мазнините отнема повече време, отколкото на въглехидратите. Така че мазнините осигуряват повече енергия като цяло, а бавното им изгаряне осигурява устойчива енергия за по-дълъг период от време, което може да забави умората по време на дейности за издръжливост като бягането.

