Наградите MTV в Будапеща: Гей двойки се целуваха в подкрепа на ЛГБТ общността в Унгария

Б ританският певец Ед Шийран и кей поп групата BTS спечелиха отличията във водещите категории на церемонията за Европейските музикалните награди на MTV, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.

На шоуто, което беше в Будапеща, Унгария, Ед Шийран грабна приза за най-добър изпълнител и за най-добра песен за "Bad Habits".

Ед Шийран Източник: Getty Images

Момчетата от BTS взеха четири награди в категориите за най-добър поп, най-добра група, най-добри кей поп изпълнители и най-много почитатели.

Рапърът Лил Нас Екс спечели отличието за най-добър видеоклип за "Montero (Call Me By Your Name)".

Ники Минаж получи приза за най-добър хип хоп, италианската група "Монескин" надделя в категорията за рок, а Йънгблъд спечели наградата за най-добро алтернативно изпълнение.

Малума пък беше отличен в категорията за най-добро латино изпълнение.

Малума Източник: Getty Images

Рапърката Суити, която грабна приза за най-добър млад изпълнител, беше водеща на шоуто.

Големият губещ на тазгодишните Европейски музикални награди на MTV се оказа Джъстин Бийбър, който имаше осем номинации, но не спечели нито едно отличие.

След виртуалното си издание през 2020 г. заради пандемията, тази година церемонията за Европейските музикални награди на MTV беше в Будапеща в знак на подкрепа за ЛГБТ общността в Унгария. Страната предизвика гневни международни реакции с ограниченията, които въведе през юни върху правата ѝ.

Гей двойки се целуваха на червения килим в подкрепа на ЛГБТ общността в Унгария Източник: Getty Images

Гей двойки, които пристигаха на шоуто, се целуваха, преминавайки по червения килим. Някои от тях бяха облечени в дрехи с цветовете на дъгата, за да изразят подкрепа за ЛГБТК+ общността.

Церемонията беше открита от Ед Шийран, който изпълни последния си сингъл "Overpass Graffiti". Той изпя също и хита си "Shivers". На сцената в Будапеща се качиха и "Имаджин дрегънс", които представиха новия си сингъл "Enemy" с рапъра Джей Ай Ди. Шоуто беше закрито от Йънгблъд, който изпълни последния си хит "Fleabag".

Европейските музикални награди на MTV се връчват всяка година в различна държава от 1994 г.