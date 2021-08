MTV стана на 40 години

М узикалният телевизионен канал MTV навърши 40 години, съобщи Асошиейтед прес. По случай рождения си ден телевизията представи нова визия на емблематичното си изображение на астронавт върху повърхността на Луната, поставящ знаме с логото на музикалния канал.

MTV представи новия си Лунен човек на специална церемония в космическия център "Кенеди" в Кейп Канаверал, щата Флорида. Дизайнът е вдъхновен от изображение на Лунен човек, създадено от Кехинде Уайли, който е автор на портрета на бившия американски президент Барак Обама в Националната портретна галерия "Смитсониън".

Изпълнителният директор на MTV Крис Маккарти обясни, че образът на космическо пътуване изобразява добре духа на младата аудитория на телевизионния канал.

Телевизия MTV започна да излъчва на 1 август 1981 г., като първо пусна кадри на НАСА от историческото кацане на Луната на астронавтите от мисията "Аполо 11" през 1969 г., към които беше добавено и знаме с емблемата на музикалния канал. Статуетката, връчвана на носителите на ежегодните музикални награди на MTV, също изобразява Лунен човек.

