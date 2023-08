"Мръсното" наследство на влаковия обирджия Рони Бигс

С инът на Рони Бигс разказа как баща му, прочут като Големия влаков обирджия, му е оставил само "мръсна фамилия и много любов", когато е починал.

48-годишният Майкъл Бигс заяви, че "баща му липсва всеки ден" близо 10 години след като крехкият Рони почина през 2013 г. на 84-годишна възраст. Скандалният разбойник е освободен от затвора в Норич през 2009 г. поради влошено здравословно състояние. Поредица от инсулти, инфаркти и пневмония го оставят в инвалидна количка, без да може да говори.

Но той с радост заяви, че иска да се наслади на "последната глава" от живота си, след като е прекарал повече от 30 години в бягство заради обира от 8 август 1963 г. Сега, на 60-годишнината от обира, Майкъл казва: "Когато баща ми почина, чух нещо, което никога няма да забравя и което много ми помогна. Болката никога не намалява, просто свикваш с нея.

"Сега все още изпитвам същата болка, както в деня, в който го загубих. Същото е и за всеки, който губи близък човек. Няма ден, в който той да не ми липсва като луд. Спомените са всичко, което имам. Баща ми не ми остави никакви пари, единственото, което получих, беше мръсна фамилия и много любов. Това е, което сега нося със себе си."

Today marks the 60th anniversary of the Great Train Robbery that took place on 8 August 1963. It would also have been Ronald Biggs' 94th birthday pic.twitter.com/zWSEJcc7p4 — Ronald Biggs (@RonnieBiggsNews) August 8, 2023

Рони е вкаран в затвора за 30 години за щателно планирания обир, но само след 15 месеца успява да избяга през стената на затвора Уондсуърт. Той бяга първо в Белгия, а след това във Франция, където се подлага на пластична операция и се сдобива с фалшив паспорт.

След престой в Австралия той отпътува за Панама, а след това за Бразилия, като накрая се установява в Рио де Жанейро през 1970 г., за да живее "на високи обороти". Известен е с това, че пие коктейли с облечени в бикини бразилски момичета и вечно се хвали с бягството си.

Рони прекарва 27 години в Бразилия, докато най-накрая се завръща в Обединеното кралство на 71-годишна възраст през май 2001 г. и веднага е арестуван и изпратен в затвора Белмарш. Освободен е два дни преди 80-ия си рожден ден и умира четири години по-късно.

Майкъл каза: "Въпреки че беше много болен, когато го освободиха, умът му беше остър както винаги. Тялото му беше напълно опустошено от живота, но умът му беше много остър. Той прекарваше дните си в гледане на телевизия, така че беше Мистър Текущи въпроси.

"Беше трудно, когато трябваше да дешифрирам всичко на неговата дъска за правопис, но имахме много време за качествено прекарване. Като цяло беше чудесно, че той прекара последните четири години като свободен човек, което и искаше."

Бигс е бил един от членовете на бандата, която е задигнала нощен пощенски влак от Глазгоу за Лондон, превозващ употребявани банкноти, и е избягала с 2,6 милиона паунда, което се смята, че е около 50 милиона паунда в днешни пари. След като успешно извършили кражбата, грабителите се скрили в една ферма и използвали придобитите банкноти, за да играят игра на Монополи. Но това се оказало крахът на бандата.

Born on this day in 1929: criminal Ronnie Biggs, who helped plan and carry out the Great Train Robbery of 1963. He subsequently became notorious for his escape from prison in 1965 and living as a fugitive for 36 years. pic.twitter.com/rBOQh9ZOuQ — Alan Jepson (@AlanJepson4) August 8, 2023

Когато полицията открила скривалището, намерила играта, покрита с пръстови отпечатъци, което в крайна сметка довело до ареста им. Бигс, някогашен дребен мошеник, който прекарва само две години в RAF, преди да бъде изхвърлен, се превръща в антигерой, който показва два пръста на британските власти, неспособни да го екстрадират от Южна Америка.

За мнозина обаче той е член на жестока банда, която убива невинния машинист Джак Милс и го оставя мъртъв, а след това се възползва от известността си. Той пееше със "Секс пистълс", беше видян на стартовата решетка на Гран при и привидно се подиграваше на британската полиция от апартамента си на брега на морето.

Бигс се развежда с първата си съпруга Чармиан Пауъл през 1974 г., след като се среща със стриптизьорката Раймунда де Кастро, бразилската майка на Майкъл, за да избегне екстрадиция. По време на бягството си Бигс е отвлечен от бивши наемници на SAS от Лондон.

На 16 март 1981 г. той е отвлечен от ресторант в Рио де Жанейро и контрабандно вкаран в Барбадос. Въпреки опитите да бъде екстрадиран обратно в Обединеното кралство, властите прекратяват делото и той е върнат обратно в Бразилия.

Майкъл - тогава момче с бебешко лице - отправя емоционален телевизионен призив за безопасното си завръщане и това го изстрелва в кариерата на поп звезда. Бразилската компания CBS Records го наема да се присъедини към бойбанда, наречена The Magic Balloon Gang, която процъфтява в продължение на шест години от 1981 г. насам. Общо продават 30 милиона плочи. Майкъл, който сега работи в горското стопанство и живее в североизточна Бразилия, все още се радва на статут на знаменитост с телевизионно предаване, посветено на музиката.

Той казва: "Животът ми беше вкаран в медиите още от деня на раждането ми. Баща ми беше обирджия на влакове, майка ми беше стриптизьорка, кръстникът ми беше фалшификатор, а кръстницата ми беше порноактриса. Какъв страхотен старт в живота."

През 1964 г. седем от грабителите, участвали в обира на влака край Лейтън Бъзърд, Бъкс, получават едни от най-дългите присъди в съвременната британска криминална история по онова време. Г-н съдия Едмънд Дейвис заяви, че би било положително зло, ако се прояви снизходителност.

August 8th 1963 The Great Train Robbery, in which over £2.5 million was stolen, took place near #Bletchley, #Buckinghamshire. The day of the train robbery also happened to be the 34th birthday of Ronnie Biggs, one of the robbers. pic.twitter.com/OcdLYugp5e — Garry Pickles 🇬🇧 (@garrypickles) August 7, 2023

Когато е извършено голямо престъпление, казва той, то изисква голямо наказание, "не просто с цел възмездие, а за да се покаже, че други, изкушени по подобен начин, трябва да осъзнаят, че престъплението не се изплаща".

Заедно с дългите присъди на петима други членове на бандата, общата сума възлиза на 307 години. Сега обаче Майкъл критикува присъдите, като твърди, че те са се обърнали срещу правителството, което е искало да даде пример на разбойниците.

Майкъл заяви: "Големият влаков обир ще продължи да бъде невероятна част от историята. Въпреки че е било престъпление и е било неправилно, то е част от британския фолклор. Надявам се само по-новите поколения да преразгледат начина, по който са се раздавали присъдите, и начина, по който е сбъркана наказателната система. Обществото може да извлече полза от това да погледне към историята".