Бони и Клайд, най-романтичните крадци в историята

П рез годините историята на Бони и Клайд се е превърнала в една от най-великите, типично американски любовни истории за всички времена. На двойката, впуснала се в кражби, убийства и отвличания по време на Голямата депресия от 30-те години на миналия век, изглежда им е простено от обществото, заради приказната романтика, около тяхната история. В крайна сметка всеки обича разказите за млада, луда любов тръгнала срещу света. Но каква е истинската история за Бони и Клайд, отвъд съвременната легенда, която всички знаем?

Кои били Бони и Клайд?

Бони и Клайд били двама от най-решителните престъпници от началото на 20-ти век и сътворили истински хаос в американския юг, запад и среден запад за три години между 1931 и 1934 г., в разгара на Голямата депресия.

Бони Паркър

Родена в бедно тексаско семейство през 1910 г., Бони Паркър е била изключително недоволна от живота си на наемен работник още от младо момиче. След като бащата на Бони починал, когато тя била само на четири години, с майка й се преместили от малкото градче Роуина в предградие на Далас.

Бони младата булка

В Далас Бони продължава образованието си и среща очарователно, но и опасно момче на име Рой Торнтън, когато е на 15 години. Двамата се оженили дни преди 16-ия й рожден ден. За съжаление, постоянните сблъсъци на Торнтън със закона и вечното му отсъствие от живота на Бони направили бракът им невъзможен.

Клайд Бароу

Клайд Бароу е роден във ферма в селски район на Тексас през 1909 г., петото от седемте деца, които бедните му родители се борели да изхранят. Семейството се премества в Западен Далас през 20-те години на миналия век, където Бароу и братята му бързо се забъркали в дребни престъпления.

Морякът Клайд

Животът на Клайд обаче можел да поеме по коренно различна посока. През 1926 г., когато Клайд бил на 17 години, се опитал да се присъедини към военноморските сили на Съединените щати, но получил отказ, уж по медицински причини, заради продължителна детска болест. Експерти смятат, че това тежало на Клайд до края на живота му.

Млада любов

Подробностите за първите взаимоотношения между Бони и Клайд са неясни, но повечето теории се обединяват около това, че те са се запознали чрез общ приятел през 1930 г. и веднага са се влюбили един в друг. Клайд, вече бил свикнал с престъпния живот, а Бони, безработна и омръзнало й от Далас нямало какво да губи. Станали неразделни партньори в любовта и в престъпленията.

Извънбрачни престъпници

Въпреки че прекъснала връзката със съпруга си още през 1929 г. и никога повече не го видяла, Бони всъщност никога не се развела с Рой Торнтън. Тя носела брачната си халка до деня на смъртта си. Противно на общоприетото схващане, Бони и Клайд никога не са били законно женени.

Бягство от затвора

Въпреки че били двама от най-известните престъпници в американската история, Бони и Клайд далеч не били най-неуловимите. Особено Клайд, който постоянно влизал и излизал от затвора, но Бони почти винаги успявала да му помогне. Когато Клайд бил на 21, той избяга от затвор в Тексас с помощта на оръжие, внесено контрабандно от Бони, но не и преди да счупи черепа на един и да убие друг затворник, който многократно нападал Клайд по време на престоя му вътре.

Пръстите на краката трябва да отидат

Две години по-късно, по време на друг престой в затвора, Клайд е осъден на тежък труд в затворническа ферма. За да избегне фермата, Клайд отрязал два от пръстите на краката си, акт, заради който накуцвал до края на живота си. С пръсти на краката или без, Клайд бил освободен само шест дни по-късно, след като майка му подала молба за освобождаването му.

Накуцване

Клайд не бил единственият, който куцукал. След почти фатална автомобилна катастрофа през 1933 г. Бони също започнала да накуцва и то толкова силно, че понякога се нуждаела от Клайд да я носи, иначе просто подскачала на здравия си крак.

Бандата Бароу

Докато Бони и Клайд обикновено имали компания, известна като Бандата на Бароу. По едно време в нея се включил братът на Клайд, Бък Бароу и съпругата му Бланш, У. Д. Джоунс, Хенри Метвин и Реймънд Хамилтън.

Нищо не било в безопасност

Въпреки че бандата Бароу била най-известна с банковите си обири, банките не били първият им избор. Те обмисляли първо хранителни магазини, старчески домове, бензиностанции и случайни оръжейни складове, последните, за да поддържат запасите си от оръжие.

Отвличане и кражба на кола

Други любими дейности на бандата включвали отвличания и кражба на коли. Кражбата на автомобили била необходимост, тъй като трябвало постоянно да бягат и често катастрофирали. Отвличането понякога се случвало по време на кражбата на някоя кола, друг път трябвало да взимат заложници, за да се измъкнат безопасно по време на ударите си.

Доброжелателни похитители

Обикновено те се отнасяли добре с пленниците си и понякога дори им давали малко пари за утеха, когато ги освобождавали. Въпреки че били известни с насилствени престъпления, обикновено предпочитали никой да не бъде нараняван.

Опит да се откажат

Имало няколко случая, в които Бони и Клайд се опитали да загърбят престъпния си живот. След като бил освободен от затвора в началото на 30-те години на миналия век, Клайд започнал работа във фабрика за стъкло в Тексас в опит да свърже двата края като честен гражданин, но тормозът от страна на полицията никога не спрял и двойката решила, че след като така или иначе ги преследват поне да има основателна причина.

Музикантът Клайд

През целия си живот Клайд бил запален музикант, който обичал да свири на саксофон и китара. Според сестрата на Клайд, Лилиан, като малко момче той обичал да свири за хората в квартала. Саксофонът му останал с него през целия му живот и бил намерен в колата, в която той и Бони били убити.

Китарата на Клайд

Второто ценно притежание на Клайд била неговата китара. За съжаление тя не успяла да остане с него. След като скривалището им в Джоплин, Мисури, било нападнато от засада през 1933 г., бандата Бароу била принудена да остави почти всичко след себе си. Скъпоценната китара на Клайд била една от изоставените вещи.

История в снимки

Сред предметите, оставени в Джоплин, била и камерата на Бони, както и няколко непроявени ролки филм. Тези снимки били бързо развити и разпространени в пресата, добавяйки изцяло ново и интимно измерение на бързо нарастващата мания на обществото към безнадеждните, безсърдечни романтици. В тяхното скривалище била намерена и книгата с поезия писана от Бони.

Бони поетесата

Бони имала склонност към писането още от младо момиче, но докато излежавала присъда в затвора на окръг Кауфман в Тексас, тя започнала да пише по-сериозно поезия. Много от нейните стихотворения били автобиографични, описващи приключенията, които споделяла с любовта на живота си.

Ясновидката Бони

Едно стихотворение, написано от Бони, озаглавено „Краят на пътеката“, но по-известно като „Историята на Бони и Клайд“, написано около 1933 г., описва по-голямата част от живота им заедно и дори поглежда в бъдещето. Последната строфа на поемата описва смъртта им, която Бони виждала като неизбежна. Тя щяла да се окаже трагично права само година по-късно.

Емблематичните цигари на Бони били лъжа

Една от най-известните снимки на Бони показва как тя позира пред колата на бандата, с пистолет в ръка и цигара между зъбите й. Тази картина довела до това, че Бони често е описвана като "носеща оръжие докато пуши", но в действителност тя много рядко, ако изобщо е пушила.

Заедно в любовта, заедно в смъртта

Когато федералните се приближавали по петите на бандата, укриването ставало все по-трудно. Мотели, магазини и ресторанти в цялата страна били в повишена готовност и бандата прибягнала до криене в гората и готвенето на лагерен огън. Те знаели, че дните им са преброени, но нито веднъж звездните влюбени не помислили да се разделят. Те останали заедно до самия край.

Колата

Известната кола, която Бони и Клайд карали в съдбовната си засада през 1934 г., наистина била много хубава за времето си. Била чисто нов Ford Model 40 B Deluxe Sedan от 1934 г.

Известната крайпътна засада

До май 1934 г. Хамер и хората му били по петите на Бони и Клайд. По това време те били изоставени от останалата част от бандата им. След като получили информация накъде се е насочило дуото, Хамер и хората му устроили засада в храстите, ограждащи магистрала 154 на Луизиана.

С колата на стар приятел, поставена отстрани на пътя с надеждата, че това ще накара прословутия бърз Клайд да намали, рглаворезите чакали. Накрая, точно както било планирано, Бони и Клайд дойдошли с висока скорост към мястото на засадата и намалили, щом видели познатата кола. Първият изстрел поразил Клайд право в главата, убивайки го моментално. Още 112 куршума били изстреляни в колата, разкъсвайки както превозното средство, така и телата вътре.

Съпътстващи щети

За съжаление хаосът не свършил със смъртта на Бони и Клайд. Полицията все още не била доволна и изправила над дузина от приятелите и семейството на дуото на съд. Те дори обвинили майката на Клайд, Куми Бароу, че е организирала всичките тригодишни деяния. Въпреки че тази теория бързо се разпаднала, Куми наистина излежала едномесечна присъда в затвора.Наследството на Бони и Клайд

Приживе Бони Паркър и Клайд Бароу омагьосали нацията. Във времена на широко разпространена бедност и нищета гангстерите и бандите станали все по-често срещани, но никой не притежавал романтичната привлекателност на Бони и Клайд. Нацията ги виждала като партньори в страстта и престъплението. Днес, почти век след смъртта им, Бони и Клайд продължават да се възприемат като модерните Ромео и Жулиета, влюбени и обречени на смърт, които не биха могли да се интересуват по-малко от това, което светът мисли за тях, стига да са заедно.