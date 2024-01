Арнолд Шварценегер се шегува със задържането си на летището в Мюнхен

А рнолд Шварценегер омаловажи скорошния си сблъсък с митниците в Мюнхен по време на големия си търг в Кицбюел, Австрия, в четвъртък.

Звездата от „Терминатор“, който беше задържан на летището заради скъп часовник в сряда, даде началото на войната за наддаване с думите:

„Искам да кажа, че винаги започваме нещата с много драма. Това видяхме вчера. Искам да кажа, можете ли да повярвате, че изведнъж бях с белезници?“ пошегува се той.

76-годишният Шварценегер казва, че задържането не е било „заради часовника или митническата служба“, а защото е имал „гореща нощ“ с приятелката си Хедър Милиган.

Въпреки че шегата изглежда изненада някои от присъстващите, бившият културист продължи.

„Не е за вярване. Не, но сериозно жената в митницата каза: „Ако не се държите прилично, ще ви сложа белезници“, спомня си той.

„И аз казах:„ Хей, това е добре. Това е страхотна сделка, защото обикновено плащам $500 за това."

Въпреки че се появи, за да обясни какво всъщност се е случило, Шварценегер използва възможността да каже една последна неудобна шега.

