Синът на Арнолд Шварценегер се жени за манекенката Аби Чемпиън

С инът на Арнолд Шварценегер Патрик се жени за своята любима, 26-годишната манекенка Аби Чемпиън. 30-годишният Патрик предложи брак на приятелката си след 8-годишна връзка. Двойката обяви годежа си в Instagraм, споделяйки снимки.

Congratulations are in order for Abby Champion and Patrick Schwarzenegger! Today, the longtime couple announced their engagement via Instagram. See all the details: https://t.co/hOr0IG83B6 pic.twitter.com/SdDjT7Xuko