Арнолд Шварценегер се срещна с близки на израелски заложници

Б ившият губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер се срещна вчера с близки на трима заложници, отвлечени от "Хамас" и държани в плен в Газа, за да изрази подкрепата си към онези, чиито роднини все още са в неизвестност след нападението на 7 октомври, предаде Ройтерс.

Шварценегер подари бронзови фигурки във формата на орел на посетителите си, а те, от своя страна, подариха на Шварценегер метални значки с надпис "Bring Them Home" (от англ: "Върнете ги вкъщи").

Arnold Schwarzenegger meeting with survivors of the Gazan rampage in Israel, who still have family members captive in Gaza. Note he's wearing an Israeli dog tag calling for the release of the hostages. After the meeting he presented each survivor with a bronze eagle. True friend. pic.twitter.com/ZDIRKjxecd