Кошмар на летището: Освободиха Шварценегер след задържането му заради луксозен часовник

А ктьорът и бивш американски политик Арнолд Шварценегер беше освободен, след като бе задържан за кратко от германските митничари на летището в Мюнхен в сряда заради това, че не е декларирал ценен луксозен часовник, предаде ДПА.

Роденият в Австрия Шварценегер в крайна сметка е успял да продължи пътуването си, обяви говорител на главната митническа служба в Мюнхен в сряда вечерта. Той е успял да вземе със себе си и часовника.

Former Calif. Governor and "Terminator" star Arnold Schwarzenegger was held at Munich airport for several hours and made to pay a hefty fine https://t.co/ysC6r4vjjv — TIME (@TIME) January 18, 2024

Срещу Шварценегер, световен шампион по културизъм и звезда от екшън филми, който е бил два мандата губернатор на американския щат Калифорния, е образувано наказателно данъчно производство.

Според митническите власти Шварценегер не е декларирал ценния луксозен часовник при пристигането си в Мюнхен, въпреки че очевидно е планирал да го остави в Европейския съюз.

Шварценегер е пътувал към Австрия за благотворителен търг, на който е планирал да продаде часовника в полза на основаната от него Инициатива за климата.

Той също така е планирал да присъства на ски състезанието „Ханенкам“ в курорта Кицбюел в Австрийските Алпи.

Arnold Schwarzenegger detained at Munich Airport over an unregistered luxury watch, according to multiple reports https://t.co/0lAX2VQ5Nc pic.twitter.com/YC4GDRUBE8 — The Hill (@thehill) January 18, 2024

„Ако стоките останат в ЕС, трябва да платите данък и мито за тях - това важи за всички“, каза говорителят на митниците и допълни: „Ние се заехме с въпроса. Сега случаят ще бъде предаден на компетентната служба за наказателни дела и глоби в Аугсбург“.

В Мюнхен филмовата звезда се е съгласил да плати мито за личния си часовник, съобщиха от Инициативата за климата на Шварценегер.

Bild: Arnold Schwarzenegger was detained during a customs check at Munich airport because of an expensive Audemars Piguet wristwatch.



Schwarzenegger claims he was going to auction them off. pic.twitter.com/NoCEEGQy1t — NEXTA (@nexta_tv) January 17, 2024

„Той е сътрудничил през цялото време, въпреки че това е било некомпетентно разследване, пълна комедия от грешки, но от която би излязъл много забавен полицейски филм“, се казва в изявлението.

„Надяваме се, че Германия ще инвестира толкова енергия в реорганизацията на икономиката си и превръщането й в по-екологична, колкото и в налагането на мита върху собствеността на хората“, се казва още в него.