Мускулестото кунгуру Роджър, което стана интернет сензация през 2015 г. и си спечели място сред десeтте най-известни животни на света, е починало на 12-годишна възраст, пише "Дейли Мейл".

С тегло 90 кг, голяма част от които - мускулна маса, набъбнали бицепси, изпъкващи вени и височина от 2 м, Роджър изглеждаше като прeвъплъщение на Хълк.

Видният представител на вида Ръждиво кенгуру изживя последните си години в резерват в Алис Спрингс в южната част на Северната територия на Австралия.

За смъртта му беше съобщено вчера от директора на резервата - Крис Барнес, в емоционално видео, споделено във Фейсбук страницата на резервата.

"Днес е много тъжен ден, защото изгубихме нашето хубаво момче", казва Барнес.

Крис Барнес открива Роджър през 2006 г. на междуградски път

Бебето кенгуру седяло до мъртвата си майка. Барнес го взима със себе си и кенгуруто буквално расте пред очите му.

През годините представителят на вида Ръждиво кенгуру израсва като алфа мъжкар, а през 2015 г. добива и световна известност, след като Крис качва негови снимки как огъва метални кофи и демонстрира своята свръх сила.

През 2016 г. във видео на резервата беше съобщено, че Роджър страда от артрит. Още тогава Барнес с мъка призна, че мускулестият му приятел остарява.

Roger the ripped kangaroo is suffering from arthritis and vision loss due to old age. https://t.co/mkt670FlUA pic.twitter.com/Z0XvOV1UZk

Днес интернет скърби за иконичното кенгуру

Видото във Фейсбук е гледано над 80 000 пъти само за 22 часа.

В социалните мрежи феновете на Роджър споделят негови снимки, благодарят на Барнес, че е отгледал такъв уникален екземпляр и пожелават мир на прахта на "Шварценегер на кунгрутата", както го определят някои от потребителите.

Roger the Alpha Roo at the Kangaroo Sanctuary in Alice Springs has died of old age (12). 😭 🦘 pic.twitter.com/OQBTYLlkXK