Свят

От училище до Мондиал 2026: Ламин Ямал сбъдна мечтата си пред очите на майка си

Тийнейджърът взриви мрежата при разгрома над Саудитска Арабия и се нареди до Пеле сред най-младите голмайстори на планетата, преди да го сменят заради контузия

22 юни 2026, 09:26
От училище до Мондиал 2026: Ламин Ямал сбъдна мечтата си пред очите на майка си
Източник: БГНЕС/VESTI

И спанското крило Ламин Ямал не скри радостта си от първия си гол на Световното първенство по футбол.

18-годишният футболист откри резултата за победата с 4:0 срещу Саудитска Арабия във втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026. Ямал бе заменен на почивката с цел да бъде съхранен е предпазен след лечение на контузия.

Като в холивудските филм: историите на Нико Уилямс и Ламин Ямал

„Това беше планът: да изиграя едно полувреме, да си почина, но най-важното - да помогна на отбора. Всичко се получи точно както искахме: преднина от три гола ми позволи да си почина - перфектно. Винаги съм мечтал да бъда на Световното първенство и да вкарам гол в първия си мач, това е сбъдната мечта. Гледах последния турнир от класната стая в училището си, а сега вкарвам гол тук, с майка ми и семейството ми на трибуните. Това е сбъдната мечта“, цитира пресслужбата на ФИФА думите на Ямал.

Намушкаха бащата на Ламин Ямал

Ямал стана осмият най-млад голмайстор в историята на Световните първенства. Рекордът се държи от 68 години на бразилеца Пеле, който вкара на 17 години на Световното първенство през 1958 г. 

Кадри от Мондиал 2026: Ламин Ямал – новият крал на испанските фенове (ГАЛЕРИЯ)
20 снимки
Вижте уникални кадри на младата суперзвезда който благодари на феновете
Вижте уникални кадри на младата суперзвезда който благодари на феновете
Вижте уникални кадри на младата суперзвезда който благодари на феновете
Вижте уникални кадри на младата суперзвезда който благодари на феновете
Източник: БТА, Мирослав Димитров    
Ламин Ямал Световно първенство по футбол Мондиал 2026 футбол гол национален отбор на Испания футболист рекорд спорт ФИФА
Последвайте ни
Ивелин Михайлов обяви края на „Исторически парк“

Ивелин Михайлов обяви края на „Исторически парк“

Киър Стармър подава оставка като премиер на Великобритания, обяви график за нея

Киър Стармър подава оставка като премиер на Великобритания, обяви график за нея

Кървавият екшън на плажа край Варна: Прострелян и намушкан с нож се борят за живота си

Кървавият екшън на плажа край Варна: Прострелян и намушкан с нож се борят за живота си

Тръмп публикува снимка на мистериозна блондинка, мрежата избухна

Тръмп публикува снимка на мистериозна блондинка, мрежата избухна

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Omoda и Jaecoo “ловят“ клиенти със Super Hybrid System (ВИДЕО РЕВЮ)

Omoda и Jaecoo “ловят“ клиенти със Super Hybrid System (ВИДЕО РЕВЮ)

carmarket.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 1 ден
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 1 ден
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 1 ден
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разбиха международна схема за клониране на карти за гориво, арести в България

Разбиха международна схема за клониране на карти за гориво, арести в България

България Преди 23 минути

Българските и румънските власти разследват схема за копиране на данни от бензиностанции и финансови измами в няколко държави от ЕС

Държавата влиза в битката за Витоша: Обещават повече достъп, без застрояване

Държавата влиза в битката за Витоша: Обещават повече достъп, без застрояване

България Преди 28 минути

Министър Иван Шишков обяви начало на работа по законодателни промени, които да отключат развитието на планинския туризъм без да застрашават природата

<p>Шокиращ одит:&nbsp;Половин млрд. лева за пътна безопасност стоят неизползвани, а жертвите&nbsp;растат</p>

Сметната палата: Половин млрд. лева за пътна безопасност стоят неизползвани, а жертвите растат

България Преди 57 минути

Към юни 2025 г. във Фонда за безопасност на движението са натрупани 523,4 млн. лева

Оставиха в ареста китайски гражданин, обвинен в опит за шпионаж в София

Оставиха в ареста китайски гражданин, обвинен в опит за шпионаж в София

България Преди 1 час

Магистратите са счели, че съществува реална опасност той да се укрие

Tурист e в критично състояние след падане от зид във "Велики Преслав"

Tурист e в критично състояние след падане от зид във "Велики Преслав"

България Преди 1 час

Медиците са установили тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизлив в мозъка

Запали се сграда на руското ФСБ на границата с Крим

Запали се сграда на руското ФСБ на границата с Крим

Свят Преди 1 час

Сателити уловиха мощни пожари и детонации на боеприпаси, а руските власти спешно блокираха Кримския мост и спряха транспорта

Снимката е архивна

„Отравяне с гъби“ или отмъщение? Почина журналистът, разкрил аферата на Путин с Кабаева

Свят Преди 1 час

69-годишният Григорий Нехорошев е починал в латвийската столица Рига, където живееше в изгнание като политически бежанец. Приятелите му описват, че докато е бил в Рига, Нехорошев е бил „доста нервен“ за възможно нападение от страна на наемни убийци, работещи за Путин

България и Швейцария задълбочават сътрудничеството си в иновациите и високите технологии

България и Швейцария задълбочават сътрудничеството си в иновациите и високите технологии

България Преди 1 час

<p>7 земетресения в Черно море, има опасност от последващи трусове</p>

Седем земетресения удариха в Черно море край Крим

Свят Преди 1 час

Два от трусовете са били усетени от жителите на Севастопол

<p>Omoda и Jaecoo &ldquo;ловят&ldquo; клиенти със Super Hybrid System</p>

Omoda и Jaecoo “ловят“ клиенти със Super Hybrid System (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 1 час

Правим един виртуален тур в шоурума на двата китайски бранда, за да ви запознаем с моделите и хибридната технология, които предлагат

Идва ли по-висок данък за второ жилище и защо младите не могат да си купят дом

Идва ли по-висок данък за второ жилище и защо младите не могат да си купят дом

България Преди 1 час

Володимир Зелернски на скандалната среща в Овалния кабинет през февруари 2025 г.

„Мистър Бийн на крек“ – скандални обиди от Белия дом към Зеленски взривиха САЩ

Свят Преди 1 час

Предстояща книга, хроника на първата година от втората администрация на Доналд Тръмп, твърди, че неговият финансов министър Скот Бесент е направил поредица от унизителни коментари по адрес на Володимир Зеленски

Руски дронове поразиха търговски кораб в Черно море, има загинал

Руски дронове поразиха търговски кораб в Черно море, има загинал

Свят Преди 1 час

Екипажът се е състоял от деветима души, граждани на Египет, Турция и Индия

Снимката е илюстративна

Хаос в небето: Пътник изпадна в криза и нахапа пасажер в самолет

Свят Преди 2 часа

Кошмарната ситуация на борда на American Airlines принуди екипажа да иска спешна намеса на полицията веднага след приземяването

САЩ нанесоха смъртоносен удар по кораб в Карибите, двама загинали

САЩ нанесоха смъртоносен удар по кораб в Карибите, двама загинали

Свят Преди 2 часа

Според твърденията на военните той е бил управляван от „организации, определени като терористични“

Спад в цената на петрола след първия кръг преговори между САЩ и Иран

Спад в цената на петрола след първия кръг преговори между САЩ и Иран

Свят Преди 2 часа

Брент и WTI се понижиха на фона на надежди за дипломатически пробив и възможно облекчаване на санкциите

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Смениха емблематичната табела на Смолян

sinoptik.bg
1

Как изглеждат изворите на Тъмната река

sinoptik.bg

Родена да бъде легенда: Животът на Мерил Стрийп, достоен за филм

Edna.bg

Джей Ло с болезнено признание за развода, запя „Thank U, Next“ на концерта на Ариана Гранде

Edna.bg

Левски с важно съобщение за феновете

Gong.bg

Драмата в семейството на Дейвид Бекъм продължава

Gong.bg

Британският премиер подаде оставка

Nova.bg

Млад мъж е с опасност за живота след падане от зид в резервата „Велики Преслав“

Nova.bg