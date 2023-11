Момичето с перлената обица: Мистериозна картина, която наричат ​​още "холандската Мона Лиза"

О бявена е за най-красивата холандска картина в историята на изобразителното изкуство, а също така е вдъхновила написването на роман и заснемането на филм. Това е картината от 17 век "Момичето с перлената обица".

Пет скрити символа в картините на Вермеер

Картината е нарисувана от холандския художник Йоханес Вермеер през 1665 г. и именно тази творба го прави известен. Често я наричат ​​„Мона Лиза на Севера“ или „Холандската Мона Лиза“. Портретът се съхранява в музея "Маурицхейс" в Хага, а когато е заеман от други музеи по света, предизвиква невероятно внимание и публичност.

There can’t be many artworks that have been copied more often than ‘The Girl with a Pearl Earring’. The creator of the original, Dutch painter Jan Vermeer, was born on October 31, in 1632 in Delft in the Netherlands. 🖼️🎨 pic.twitter.com/yYTV3iohQb