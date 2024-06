Внимание, пиенето на алкохол по време на полет е опасно за сърцето

З аминаването на почивка винаги е повод за празнуване и много пътници вдигат тост за празника с алкохолна напитка, преди да подремнат в самолета.

Но според ново проучване почиващите може би трябва да преразгледат този ритуал.

Германски учени са установили, че комбинацията от алкохол по време на полет и налягане в кабината на голяма височина може да доведе до натоварване на сърцето на спящите пътници, съобщава Sky News.

Те откриват, че когато хората заспиват след употреба на алкохол при ниското въздушно налягане, което обикновено се наблюдава по време на полети, нивата на кислород в кръвта спадат, а сърдечната честота се увеличава - дори при здрави и млади хора.

„Бяхме изненадани да видим, че ефектът е толкова силен“, казва съавторът на изследването д-р Ева-Мария Елменхорст пред американската мрежа NBC News.

„Моля, не пийте алкохол, докато сте в самолет.“

В публикация в списание Thorax изследователите посочват, че пътниците със сърдечни проблеми са изложени на повишен риск от изостряне на симптомите поради пониженото налягане в кабината на пътническа височина, което се усилва по време на сън.

Алкохолът, който често се употребява на борда, има подобно въздействие, казват те.

„Консумацията на алкохол на борда е подценяван риск за здравето, който може лесно да бъде избегнат“, заявиха учените от Института по аерокосмическа медицина в Германия.

„Може да е полезно да се обмисли промяна на нормативната уредба, за да се ограничи достъпът до алкохолни напитки на борда“.

