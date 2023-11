Могат ли ягодите да подобрят паметта

12-седмично проучване е установило, че хората на средна възраст с наднормено тегло и признаци на инсулинова резистентност, които ядат еквивалента на една чаша ягоди всеки ден, имат по-добра памет. Според данните те страдат и от по-малко депресивни симптоми в сравнение с контролната група.

В допълнение към деменцията, метаболитните нарушения като инсулинова резистентност и затлъстяване стават все по-чести. Липсата на чувствителност към инсулиновия хормон засяга почти половината от населението на САЩ на възраст над 60 години и е рисков фактор за деменция.

„Това проучване оценява дали консумацията на ягоди може да подобри когнитивното представяне и метаболитно здраве в тази популация“, казва неврологът Робърт Крикориан от университета в Синсинати.

Крикориан и неговият екип в САЩ набират 30 възрастни, предимно жени, на възраст от 50 до 65 години с леки когнитивни увреждания и индекс на телесна маса, който ги поставя в категорията с наднормено тегло. Те са били помолени да избягват консумацията на горски плодове от всякакъв вид в продължение на две седмици преди изследването.

По време на проучването учените са разделили пациентите в две групи. На едната дали ягоди, а на другата плацебо. Изпълнителните способности на участниците, извличането на думи, функцията на дългосрочната памет и настроението са били оценени чрез когнитивни тестове преди и след проучването. Тези, на които е дадено плацебо, не са се справили добре по време на тестовете. При тези пациенти е регистрирано и “смущение в паметта”.

Намесата в паметта е била регистрирана при тези, на които са давани ягоди, което предполага, че те са по-способни да игнорират маловажни данни.

„Намалената намеса в паметта се отнася до по-малко объркване на семантично свързани термини“, обяснява Крикориан.

Участниците, които са консумирали ягоди, са съобщили за по-слаби депресивни симптоми, което показва подобряване на емоционалното състояние и реакциите.

