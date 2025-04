"Модерна романтика" без правила – Ралф Лорън с нова колекция в Манхатън

Д изайнерът Ралф Лорън представи есенна колекция в галерия в Манхатън, съобщи Асошиейтед прес.

В колекция, наречена "Модерната романтика, преобладават рюшове, кожа - от авиаторски якета до бюстиета, и мек кашмир. Вечерните тоалети са дълги, от дантела.

Inside the Ralph Lauren fall 2025 fashion show in NYC today 🌟 1. Kasey Musgraves 2. Anne Hathaway & Michelle Williams pic.twitter.com/tEQBsFRhYw

Моделите слизаха по голямо стълбище в галерията "Джак Шайнман", построена през 1898 г. в италиански неоренесансов стил.

Ралф Лорън каза, че "модерната романтика" като естетиката е самоуверена и необвързана с правила.

Дефилето започна с класическа комбинация на Лорън от черни панталони, бяла риза с жабо и авиаторско яке от кафява изтъркана кожа. Последва ефирна бяла миди рокля, съчетана с дебел черен колан и високи черни кожени ботуши. Черно кожено бюстие беше съчетано с дълга пола от камилска вълна, а бели дантелени ризи с къдрички се появяваха в различни ансамбли - с дълго камилско палто или пухкава кафява жилетка. Имаше кадифени сака, включително в наситено лилаво.

The duality of style. Ralph Lauren debuts The Modern Romantics for Fall 2025 #RLCollection.#RalphLaurenFall25 pic.twitter.com/Ddm7Yi0TaP