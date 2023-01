Måneskin представиха със символична сватба новия си албум (СНИМКИ/ВИДЕО)

И талианската рок банда Måneskin представи с пищно символично сватбено тържество новия си албум "Rush!", предадоха АНСА и РАИ Уно.

Партито се състоя вчера вечерта в двореца "Палацо Бранкачо" в Рим. За събитието китаристката Виктория Де Анджелис и барабанистът Етан Торкио бяха облечени като булки, а вокалистът Дамиано Давид и другият китарист Томас Раджи - като младоженци.

Måneskin завладяха света, а 2023 ще бъде още по-успешна за тях

На партито Виктория "се омъжи" съответно за Томас, а Етан - за Дамиано. Двойките размениха и целувки, като двете "булките" и двамата "младоженците" се целунаха помежду си, вместо да целунат символичния си брачен партньор. Те се врекоха във вечна вярност в името на рокендрола.

We can officially announce that @thisismaneskin got married until death do them apart! 💍 #MarriedInARush pic.twitter.com/pjJxT0Ajm6