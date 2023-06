Зловещият „Албанол“: Изоставеният парк на Дядо Коледа в Бразилия

Н а път за Рио де Жанейро, пътувайки през Бразилия, ще забележите странна гледка на армия от Дядо Коледа, която се взират в пътя. Очите им нямат блясък, стоят в прикритието на палми, заобиколени от храсти.

Заедно с Дядо Коледа е и шейната му, охранявана и теглена към вечността от Рудолф и другите северни елени. В средата има странна къщичка, обърнати, на пръв поглед захарни пръчки; детски люлки, ръждясали пързалки. Това е парк „Албанол“. Вие сте в Итагуай, Бразилия. Отдавна изоставен парк с коледна тематика.

First, you see the Father Christmas clones, a sad-looking sleigh and dilapidated reindeer. Soon you'll spot the faded candy canes, battered slides and an eerie house.



Welcome to Park Albanoel, in Itaguaí, Brazil -- an abandoned Christmas theme park.