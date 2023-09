Мистериозните светлини над Мароко преди земетресението: Учени обясняват феномена

С транен светлинен феномен, наблюдаван преди някои земетресения, е дългогодишна мистерия. Ето какво според учените означава това.

Съобщенията за „светлини при земетресение“, като тези, които се виждат във видеоклиповете, заснети преди петъчното земетресение с магнитуд 6,8 в Мароко, са се появявали още в древна Гърция.

Тази ярка, танцуваща светлина в различни цветове отдавна е озадачавала учените и все още няма консенсус относно причините за тяхното появяване, но те „определено са реален феномен“, каза Джон Дер, пенсиониран геофизик, който е работил в Геоложката служба на САЩ. Той е съавтор на няколко научни статии за земетръсните светлини или познати още като EQL.

