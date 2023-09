Мистериозна светлина в небето преди опустошителното земетресение в Мароко

М истериозни светлини са били забелязани в Мароко преди опустошителното земетресение миналата седмица - и учените все още не могат да разберат какво ги е предизвикало, пише Sciencealert.

В петък земетресение с магнитуд 6,8 по Рихтер удари планината Висок Атлас в Източно Мароко. Най-малко 2900 души са загинали, а около 5500 са ранени, съобщи Ройтерс.

Хората се включиха в социалните мрежи, за да обсъдят видеоклипове, които изглежда показват ярки светкавици, преливащи през небето преди земетресението.

Insider не успя да провери независимо видеоклиповете, но експертите смятат, че те може да са записали въздушно явление, известно като "светлини на земетресението".

Никой не знае със сигурност дали съществуват земетръсни светлини и какво ги предизвиква. Въпреки това, ако се докаже, че тези светлини са свързани с мощна сеизмична активност, някои учени се надяват, че те биха могли да се използват за подпомагане на усилията за ранно откриване.

"Светлините на земетресението" отдавна са останали в историята

От векове насам съществуват множество документи, в които се съобщава за изблици на светлина, свързани със земетресения.

Съобщенията варират от ярки секундни проблясъци до минутни огнени кълба, високо или ниско в небето, с различни цветове, според The New York Times.

Тъй като не може да се предвиди кога ще се случи земетресението, не е възможно да се проведе проучване, което да документира тези събития от първа ръка. Така че учените дълго време трябваше да разчитат на спомените на хората - които, както е известно, са погрешни.

