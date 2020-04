Мистериозният Назарет - нови разкопки обясняват някои библейски разкази за Исус

М ястото, където се смята, че Исус е отгледан, град Назарет в съвременен Израел, е обгърнат в мистерия. Ново изследване обаче разкрива още от тайните на града и доказателства, че около 70 г. сл.н.е. хората на Назарет са отхвърлили римската култура и дори са въстанали срещу империята.

Човекът, който откри Троя

Авторът на изследването открива, че по времето на Исус Назарет вероятно е бил доста по-голям, отколкото се е предполагало.

Тези открития е възможно да помогнат някои от историите за Исус, описани в Библията, да бъдат обяснени.

Противопоставянето на хората в Назарет на римските културни практики и предмети е било в ярък контраст със случващото се в съседния град, наречен Сепфорис, който приемал римската култура, включително и внесените римски предмети.

Българката, разкрила пред света историята на София

"Културното разделение може да е създало всъщност невидима бариера между Назарет и Сепфорис", обяснява авторът на изследването Кен Дарк (Ken Dark), директор на Археологическия проект Назарет, в наскоро публикуваната си книга за римския и византийския период на града "Roman-Period and Byzantine Nazareth and Its Hinterland" (Routledge, 2020).

Той открива, че жителите на Назарет може да се опълчили на Рим по време на бунт през около 70 г. сл.н.е., копаейки пещери като укритие от римските войници.

Това напълно контрастира със Сепфорис, където монетите, изсечени по времето на бунта, свидетелстват, че е "град на мира", където жителите не са се бунтували.

Изследването открива, че хората в и близо до Сепфорис са били готови да използват внесените стилове на римските глинени съдове, докато хората от и около Назарет се придържат към местния стил и са особени привърженици на съдове от варовик, материал, считан за чист от юдейските религиозни закони по онова време.

Египтолог развенча мита как е изглеждала Клеопатра

Друга разлика е, че земеделците от Сепфорис използвали тор от човешки изпражнения, въпреки че тази практика е била забранена според някои интерпретации на древните юдейски религиозни закони, а земеделците от Назарет избягвали това.

Изглежда и за погребенията на покойниците в Назарет предпочитали т.нар. гробници "кохим", които са издялани в скала и входът е затиснат с голям камък – подобно на тази, в която е погребан Исус според Новия Завет. Този тип гробници са откривани и в други части на Израел и вероятно целта е да се "покаже силната юдейска принадлежност" на починалия, обяснява Дарк в своята книга.

Дарк провежда изследвания и разкопки в Назарет от много години и работейки по това изследване, той разглежда предишна археологическа дейност, извършвана в Назарет от други археолози.

Какво повече можем да разберем за Исус

Дарк подчертава, че целта на изследването не е да хвърли светлина върху Библията, но резултатите може да помогнат да се обяснят някои от историите за Исус, описани там.

Например, библейската история разказва, че въпреки че е израснал в Назарет, Исус не е бил добре приет, когато се върнал в родния си град, дори и от някои от роднините си.

Археологическите доказателства от Назарет, които показват, че хората в района отхвърлят силно римските предмети, ценности и практики, определяйки ги за нечисти, може да са контрастирали с учениeто на Исус, смята Дарк.

"Посланието за всеобщо спасение, представяно от Исус, може да е било противоречиво за местните хора, които са търсели начин да създадат културна граница между себе си и римляните. Сравнението между учението на Исус за религиозната чистота и това, което археологическите доказателства сочат – че е било културното отношение на хората от Назарет, предполага, че местните са виждали и това учение в разрез със собствените си представи за чисто и нечисто", допълва Дарк.

Според библейските разкази, Исус е изразявал снизходително отношение към чистотата на ритуалите, поне що се отнася до храната, казвайки "Няма нищо извън човека, което, като влиза в него, може да го оскверни; но тия неща, които излизат от него, те оскверняват човека." Но това се противопоставя на откритията на Дарк и други археолози в Назарет, които предполагат, че хората в града са имали стриктна интерпретация за това, което е чисто.

Колко голям всъщност е бил Назарет

Според откритите структури е възможно Назарет да е бил по-голям, отколкото се е смятало преди.

"Откритите доказателства от дейността на многобройни археолози през повече от един век показва съществуването на структури на жилища, помещения за съхранение и скривалища в централен Назарет, датиращи от римския период", обяснява Дарк в книгата си.

Има доказателства за земеделие, каменоделство и гробници, изрязани в скалите.

В миналото някои изследователи предполагали, че по времето на Исус Назарет е бил съвсем малко селце. Археологическите останки, анализирани от Дарк, показват обаче, че въпреки че не е бил голям колкото Сепфорис, Назарет е бил по-голям, отколкото се е смятало.

Проучванията на Дарк в Назарет продължават и предстои издаването на още една книга по-късно тази година, в която ще бъдат описани детайлно резултатите от конкретен обект, познат като женския манастир "Сестрите от Назарет".

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.