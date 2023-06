Мистериозна смърт: Граф е намерен мъртъв, след като обявява имението си за продан

Д оведеният баща на граф Пембрук е намерен мъртъв с огнестрелна рана на територията на една от най-известните британски провинциални къщи. Мистериозната смърт обаче буди много въпроси. Какво се е случило с него? Историята му разказва Daily Mail.

Стюарт Уиндъм Мъри Треплънд е намерен с огнестрелна рана в главата, близо до автомобила си, който е бил паркиран в Уилтън Хаус, 14 000-акрово имение в стил Паладиан, близо до Солсбъри, в Уилтшър.

Смъртта на г-н Треплънд настъпи в същия ден, когато имението му и замъкът с 13 спални в Дънбийт, Шотландия, бяха обявени за продажба от агенцията за недвижими имоти Savills за 25 млн. паунда.

Според данните от Companies House г-н Треплънд е бил директор на 15 фирми, докато не се е оттеглил от всяка от тях на 12 юни, в деня на смъртта си.

Понастоящем полицията не разглежда смъртта като подозрителна и заяви, че 76-годишният мъж е щял да умре на място.

Stuart Murray Threipland’s body was discovered in the grounds of a Wiltshire country homehttps://t.co/vZBYbMr7tv