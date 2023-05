Имението на Тръмп, за което никой не знае

Е кстравагантното имение Мар-а-Лаго на Доналд Тръмп в Палм Бийч често е в заглавията, но малко хора знаят за тайния втори дом на семейство Тръмп точно до легендарния комплекс във Флорида. Сега се предлага под наем за 195 000 долара на месец или 2,3 милиона долара на година, дворцовата плажна къща била на пазара за 59 милиона долара през 2022 г. и се давала под наем за 208 000 долара на месец, което означава, че новият наемател ще спести чистите $13 000 на месец!

Най-хубавото имение в Палм Бийч

Разположен на 10 455 квадратни фута, уникалният дом разполага с осем спални и бани към тях и още три допълнителни. Включен в списъка на Premier Estate Properties, крайбрежният имот e изключително луксозен и включва библиотека и мокър бар. Съобщава се, че крайбрежното имение е било собственост на компания, свързана с Доналд Тръмп и семейството му, наречена 1125 South Ocean LLC – кръстена на адреса на дома.

Връзки с Тръмп

Ерик Тръмп е бил президент, а Доналд Тръмп младши е бил вицепрезидент на 1125 South Ocean LLC. Компанията закупила луксозния дом за скромните 18,3 милиона долара от сестрата на бившия президент, пенсионираната съдия Мариан Тръмп Бари. По време на сделката през 2018 г., според съобщенията, Ерик казал в изявление, че е „голяма чест да закупя едно от най-добрите имения в Палм Бийч“.

Още една бяла къща

1125 S. Ocean Blvd. се състои от два отделни парцела - за къщата и втори за тревна площ, непосредствено. През последните години екстериорът на дома е боядисан изцяло в бяло.

Първокласни недвижими имоти

Разположен на малко над половин акър земя, луксозният имот има достъп до 194 фута първокласен плаж на океана, както и луксозен частен плувен басейн и редица зашеметяващи тераси с панорамна гледка.

Силно желателно

Смятан за един от „най-желаните имоти под наем на брега на океана не само на остров Палм Бийч, но и навсякъде в Южна Флорида“ и рядко се предлага за наем. Връзките на дома с бившия президент със сигурност са увеличили привлекателността му.

Луксозно домакинство

Поддръжката се извършва от престижния клуб Мар-а-Лаго. Така че, ако решите да наемете резиденцията на Тръмп, ще се възползвате от почистване три пъти седмично, румсървис и озеленяване, да не говорим за всички важни поддръжки на басейна и плажа.

Предишни наеми

Малко след като семейство Тръмп купило къщата през 2018 г., тя била обявена за 100 000 долара на месец на уебсайта на Trump International Realty. През 2019 г. наемната цена беше намалена до $81 250, а по-късно същата година цената паднала до $65 000. През април 2023 г. месечната такса със е скочила до $195 000 на месец!

Домашните любимци може да са разрешени

Както при повечето имоти под наем, ще бъде извършена проверка на миналото на наемателите. Въпреки че самият Тръмп може да не е любител на животните, тъй като е първият POTUS от повече от 100 години, който нямал куче в Белия дом, домашните любимци ще бъдат разрешени за всеки отделен случай в случай, че искате да наемете имота на брега на океана заедно с вашето кученце и/или папагал.

Рядка възможност

Welcome to the Beach House, one of the most desirable oceanfront estates in all of South Florida 🌴 Experience Palm Beach living at its finest at 1125 S Ocean Blvd by basking in the sunlight on the elegant lounge chairs, taking a dip in the swimming pool facing the sea.