Единствената маса е за двама: Това е най-малкият ресторант в света

Д а надникнем в „най-малкия ресторант в света“ - само за двама.

Има фойерверки, горящи свещи на открито, сребърна камбана за призоваване на сервитьора – и само една елегантно подредена маса за двама.

Solo Per Due – „Само за двама” на италиански – не е обикновен ресторант и то съвсем не само заради малкия си размер.

Това е екстравагантно място, където ще ви посрещнат с изключителна храна приготвена специално за вас и още един, която ще ви струва над $500. Към вечерята може да си поръчате шампанско, или някое от специалната селекция вина, както и флорални декорации по ваш избор. Разбира се всичко това струва допълнително, но пък гледката към древна римска вила е включена в цената и преживяването.

Собствениците на ресторанта твърдят, че това е най-малкото и изискано заведение не само в Италия, но и в света.

Това е идеалното място, на което всяко романтично намерение да разцъфне в целия си блясък. Ресторантът е отворен целогодишно за обяд и вечеря, но няма меню. Сервираната храна е изцяло съобразена с вкусовете и желанията на клиентите.

Малката трапезария с площ под 150 квадратни метра е част от каменно имение от 20-ти век, разположено близо до село Ваконе, северно от Рим.

Резервациите трябва да се направят по телефона, вечер и потвърдени 10 дни преди събитието. Подробностите за храната се уточняват в момента на потвърждаване.

Мястото обаче си има строги правила. Посетителите не могат да влизат, когато си пожелаят, за да разглеждат вътре, преди да са направили резервация. Резервацията не може да бъде отменена в последния момент. Гостите трябва да пристигат в точно определено време, съгласувано със собствениците, които приготвят и сервират изисканата храна.

Времето на пристигане е ключово. Гостите трябва да се обадят, поне 30 минути преди пристигането си и никога да не пристигат прекалено рано, или ще се окажат пред затворения вход и никой няма да е готов да ги посрещне.

Ресторантът е резервиран за месеци напред, заради малкия си размер. Цената определено не е за всеки – храната струва около 500 евро за двама.

Не е ресторант

Собствениците - от трима местни предприемачи, които управляват Solo Per Due от 33 години, отказват да разкрият имената си, освен ако не сте си резервирали вечеря. Това е така, за да се гарантира пълна дискретност и да се поддържа мистериозността и привлекателността на мястото, казват те.

„Това не е ресторант – ние предлагаме уникално, интимно изживяване, което е и в основата на нашата десетилетна репутация. Така че тук не става въпрос за нас и кои сме ние. Важни са хората, които идват, затова ние предпочитаме да останем в сянка“, каза един от собствениците, който се подписва като Mr. Ремо.

„Хората, които идват тук, не са просто клиенти. Те са гости, за които ние изключително се грижим. За нас е важно да гарантираме, че този специален момент е точно такъв, какъвто те искат да бъде. Всичко е съобразено с техните нужди и желания.”

Макар и винаги да има сервитьор на място, който да е на разположение, никога няма да усетите, че той е там, освен ако не го повикате с малкото сребърно звънче, оставено за целта.

Трапезария по мярка

Местоположението е невероятно. Solo Per Due е заобиколен от екзотична градина с различни видове палми от цял свят, с изглед към археологически обект. На територията на имението има руини от древна римска вила, която гостите могат да посетят. Със своите цветни мозаечни подове и каменни колони самата тя е като грациозен стих от красива поема на древността. Смята се, че е принадлежала на древния поет Хорас.

В деня на вечерята около вход и в градината, запалени свещи придават магически плам на мястото за да бъдат посрещнати гостите както подобава.

Не толкова романтичен произход

Ремо обясни, че идеята за създаване на тихо, ексклузивно място за хранене само за двама души се е появила, защото бил разочарован от претъпканите ресторанти с огромни опашки и от начина, по който клиентите били третирани там.

„Беше станало непоносимо! Всеки път, когато със сина ми излизахме на вечеря, винаги ни даваха малката масичка близо до тоалетната или кухнята, с всички неприятни миризми. Винаги получавахме най-лошата маса. И това, защото бяхме само двама“, казва той.

Затова той измислил как да създаде специално изживяване, по време, на което една двама души да се чувстват поглезени и третирани като кралски особи за едно уникално хранене.

Това не е място за бизнес срещи. Обикновено идват влюбени и съпрузи, за да празнуват годишнини, рождени дни и предложения за брак.

Има мечтана, приказна атмосфера. Вечерите са на свещи, светлините са изключени, а храната е приготвена по италиански рецепти с включени и някои нови тенденции.

Сърцевидни равиоли, стриди, скариди, карпачо от месо, тирамису със сърчица от бял шоколад са сред луксозните ястия, поръчвани от клиентите.

Романтичният декор на трапезарията има бляскаво усещане, с класическа помпейска червена палитра, червена и златна покривка и сребърни прибори за хранене.

Назад във времето

Мястото е богато обзаведено със щампи вдъхновени от древността, бюстове на исторически личности, винени бутилки, огледала в златни рамки и цветя навсякъде: по столовете, мебелите и масата.

Има пиано и каменна камина от пода до тавана - чудесна за студените зимни нощи, антични мебели и два плюшени червени дивана, на които да се отпуснете преди вечеря с аперитив.

На TripAdvisor възхитените гости описват Solo Per Due като „декор от филм“, „екстремно епикурейско изживяване“ и „сюрреалистична мечтана атмосфера“. Недоволни клиенти, разбира се, има навсякъде. Един такъв е посетил ресторанта за двама и не е пропуснал да отбележи, че това е "туристическо място с ниско качество и не си струва парите".