Мистерията на предците: Нов археологически обект в Перу разкрива древен ритуал

Е кип от перуански и японски археолози e открил археологически обект от предиспанския период в северната част на Перу.

Според изследователите мястото е посветено на поклонението на предците. Открити са погребални камери, човешки останки и керамични дарове.

"Открихме археологически обект от периода Уари. Обектът датиран между между 800 г. и 1000 г. от н.е. в района на Кахамарка на 900 км. северно от Лима", каза японският археолог Шиня Ватанабе пред АФП.

