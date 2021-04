Археолози откриха „изгубения златен град в Луксор”

П реди 3400 години според египетски фараон изоставя името си, религията си и своята столица Тива (днешен Луксор). Археолозите знаят какво се е случило след това: фараонът Ехнатон построил, съществувалият кратко град Ахетатен, където управлява заедно със съпругата си Нефертити и почита слънцето. След смъртта му, младият му син Тутанкамон става владетел на Египет и обръща гръб на противоречивото наследство на баща си.

Но защо Ехнатон изоставя Тива, която е била столица на древен Египет повече от 150 години

Отговорите може би се крият в откриването на индустриален кралски метрополис в Тива, който Ехнатон е наследил от баща си Аменхотеп III. Находката, наречена „изгубеният златен град в Луксор”, ще провокира също толкова ентусиазъм, противоречия и спекулации, колкото и фараонът, който го е напуснал.

В последните години на Аменхотеп III се смята, че той е царувал за кратко заедно със сина си Ехнатон. Но няколко години след смъртта на баща си, Ехнатон, който управлява около 1353-1336 г., скъсал с всичко, за което се застъпвал покойният владетел. По време на своето 17-годишно управление той преобръща египетската култура, изоставяйки целия традиционен египетски пантеон, освен един, богът на слънцето Атон. Той дори сменил името си от Аменхотеп IV на Ехнатон, което означава „отдаден на Атон”.

Еретичният фараон не спира дотук.

Statue of Akhenaten, known for abandoning traditional Egyptian polytheism and introducing worship centered on the Aten, which is sometimes described as monotheistic or henotheistic. He was also a father of Tutankhamun. 1353–1336 BC. pic.twitter.com/8EM9XvIh2c — Insta Science (@insta_science) November 24, 2020

Ехнатон преместил своето кралско седалище от Тива на север в изцяло нов град, който нарекъл Ахетатен (съвременното име на мястото е Амарна) и ръководил артистична революция, която за кратко превърнала египетското изкуство от твърдо и унифицирано в анимирано и детайлно. Но след смъртта му повечето следи от владетеля бяха заличени. Започвайки от сина му, момчето фараон Тутанкамон, столицата на Ехнатон, неговото изкуство, неговата религия и дори името му бяха отхвърлени и систематично изтрити от историята.

Само преоткриването на Амарна през XVII в. възродило наследството на лидера на ренегатите, което подхранва археологическите спекулации от стотици години.

Открит едва в началото на септември миналата година,

археолозите едва са започнали да откриват повече за този град, но са впечатлени от нивото на съхранение на намереното.

"It’s very much a snapshot in time—an Egyptian version of Pompeii," says one archaeologist about the 3,400-year-old royal city https://t.co/G69zoh70fD — National Geographic (@NatGeo) April 8, 2021

„Няма съмнение за това; наистина е феноменална находка”, казва Салима Икрам, археолог, ръководител на звеното за египтология в Американския университет в Кайро. „Това е моментна снимка във времето – египетска версия на Помпей”.

„Градът, който се е наричал „Възнесението на Атон”, е бил най-голямото административно и промишлено селище в египетската държава на западния бряг на Луксор – обяснява ръководителят на разкопките Захи Хауас. - Още в онези времена той е имал улици, а домовете са били високи по три метра”.

Разкопките са започнали през септември 2020 г., като задачата е била да бъде намерен погребалният храм на фараона Тутанкамон. „В рамките на няколко седмици сгради от кирпич започнаха да се появяват изпод пясъка и бяхме изумени, когато разбрахме какъв огромен град се отваря пред очите ни. Той е добре запазен, стените на къщите са останали почти непокътнати, а много стаи бяха пълни с прибори, сякаш жителите току-що си бяха тръгнали, оставяйки всичко на мястото си”, разказва Хауас.

Археологическите пластове остават непокътнати хиляди години.

Според експерти откриването на този изгубен град е съпоставимо с намирането на гробницата на Тутанкамон.

Egypt announces the discovery of what it termed the "Lost Golden City" in the southern province of Luxor. https://t.co/hm3B7tiP36 — ABC News (@ABC) April 9, 2021

Въпреки че размерът на града все още не е определен, датирането му е ясно благодарение на йероглифите на различни предмети. На съд, за варено месо, е изписана годината 37 – времето на Аменхотеп III и периода на евентуалното му съвместно управление със сина му Ехнатон. Скарабеи, тухли, съдове и други носят печата на фараон Аменхотеп III.

„Тази находка може да ни позволи да разгадаем една от най-великите мистерии на Древен Египет, а именно защо фараонът Аменхотеп IV (Ехнатон) заедно с кралица Нефертити са решили внезапно да се преместят в Тел ел Амарна, много на север от Луксор”, каза Бетси Брайън, професор по египтология от американския университет „Джонс Хопкинс”.

Археолозите са установили, че на територията на града има три двореца на фараона Аменхотеп III,

както и административен и индустриален център на империята. Цветна керамика, глинени тухли с печата на фараона, бижута, амулети-скарабеи и други артефакти – всичко това ще помогне на специалистите да изучат историята на този град.

#Egypt unearths a 3,000-year-old 'Lost Golden City': Egypt has announced the discovery of what it termed as the "Lost Golden City" in the southern province of #Luxor, describing the find as the biggest archaeological discovery since Tutankhamun's tomb nearly a century ago. pic.twitter.com/j1jGmlI1BW — Africa Global News (@Africaglobalnew) April 9, 2021

В южната му част има пекарна, както и зона за готвене – с фурни и съдове, предназначени за голям брой хора. Административните и жилищните райони с добра организация на пространството са разположени отделно, казаха археолозите. В същото време територията е оградена със стена с един вход, от който пътеките се насочват към сгради.

Археолозите са открили работилници с инструменти и леярски форми. В едно от помещенията са намерени две необичайни погребения на крава или бик. Специалистите тепърва ще изследват и установят тяхното предназначение. Някои човешки погребения със странни позиции на тялото също остават загадка. Предстои огромна работа и на градското гробище, където учените се интересуват от издълбаните в скалата гробници.

Показаха две нови огромни статуи на Аменхотеп III

Учени: Родителите на Тутанкамон били брат и сестра

Маската на Тутанкамон била за Нефертити

Гробът на Нефертити може да се намира в гробницата на Тутанкамон