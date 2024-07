"Мистерия" развълнува социалните мрежи: Защо в календара на телефона ви липсват 10 дни от октомври 1582 г.

Х ората в социалните мрежи са забелязали странност в календара на своите телефони iPhone: ако превъртите до годината 1582, ще забележите, че той скача от 4 до 15 октомври, като по средата липсват 10 дни. Това не е грешка, а напротив - тези 10 дни не са съществували.

(Във видеото: Журналист: Разминаването в честването на Великден между католици и православни е заради календара)

Дните не са изтрити от времето с помощта на космически инструмент за изрязване и поставяне. Вместо това хората през 1582 г. са си лягали на 4-ти и са се събуждали на 15-ти (което не е било ясно на голяма част от света по онова време).

За да разберем защо, трябва да се върнем към XVI век, когато настъпва голяма промяна в начина, по който организираме дните, седмиците, месеците и годините.

Както обяснява IFLScience, католическата църква приема Григорианския календар през октомври 1582 г. Преди това по-голямата част от Европа е използвала Юлианския календар, въведен от Юлий Цезар през 45 г. пр.

