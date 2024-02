"Лято през ноември": Какво би станало без високосен ден

В исокосна година и 29 февруари - това е тръпка в календара и предизвикателство за математическите маниаци сред нас. И така, как е започнало всичко това и защо?, писа Асошиейтед прес.

Да разгледаме някои от числата, историята и легендите, които стоят зад явлението, което се случва (не винаги) на всеки четири години и добавя 29-и ден към февруари.

Математиката е сложна в очите на лаика и се свежда до части от деня и минутата. От време на време дори се случва да има високосна секунда, но когато това се случи, не се вдига шум.

Today, February 29th, marks Leap Day — an extra day of February that only comes every four years. pic.twitter.com/2KGrpzKuAn

Според Лабораторията за реактивно движение (JPL) на НАСА към Калифорнийския технологичен институт високосната година съществува до голяма степен, за да се синхронизират месеците с годишните събития, включително равноденствията и слънцестоенията.

Това е корекция, която противодейства на факта, че орбитата на Земята не е точно 365 дни в годината. Обиколката около Слънцето отнема около шест часа повече, казва НАСА.

Противно на всеобщото мнение обаче, не на всеки четири години трябва да има високосна година. Според Националния музей на авиацията и космонавтиката добавянето на високосен ден на всеки четири години би направило календара по-дълъг с повече от 44 минути.

По-късно, в календар, който тепърва предстои да се появи (ще стигнем до него), е постановено годините, които се делят на 100, да не следват правилото за високосни дни на всеки четири години, освен ако не се делят и на 400, отбелязва JPL.

През последните 500 години през 1700, 1800 и 1900 г. не е имало високосен ден, но през 2000 г. е имало такъв. През следващите 500 години, ако се спазва тази практика, няма да има високосен ден през 2100, 2200, 2300 и 2500 г.

TAKE A LEAP TODAY! 😉



Today, February 29, 2024, marks the leap day wherein an additional day is added to the Gregorian calendar nearly every four years.



The earth orbits around the sun for 365.242190 days, causing an additional day. pic.twitter.com/gmxuUbTUnk