Етиопия: 8 години назад от Григорианския календар

Н а 11 септември етиопците ще отбележат края на една година и началото на друга.

Въпреки това, когато след няколко месеца източноафриканската страна посрещне Новата година, според етиопския календар тя технически ще бъде 2017 г.

Защо Етиопия, втората по население африканска държава, изостава със седем години и осем месеца от останалата част от света?

И как това се отразява на етиопците?

Отговорите се крият в традициите, които датират от векове - и в твърдото чувство за национална идентичност.

Уникален календар

В Етиопия годината на раждане на Исус Христос се признава със седем или осем години по-късно от Григорианския или "западния" календар, въведен от папа Григорий XIII през 1582 г.

Според експерти Римската църква коригира изчисленията си през 500 г. от н.е., докато Етиопската православна църква избира да се придържа към древните дати.

Въпреки че голяма част от останалата част от света приема Григорианския календар, Етиопия запазва своя собствен.

"Ние сме уникални", казва Ешету Гетачеу, главен изпълнителен директор на Rotate Ethiopia Tours And Travel. "Ние никога не сме били колонизирани. Имаме собствен календар. Имаме своя собствена азбука. Имаме собствени културни традиции."

Смята се, че етиопският календар датира отпреди поне 1500 години и има много сходства с коптския календар на Александрийската коптска православна църква - източна православна християнска църква, базирана в Египет.

Следвайки слънчево-лунната система, той е с продължителност 13 месеца, като 12 от тях са с продължителност 30 дни. Последният месец се състои само от пет дни или шест дни през високосна година.

Туристите, които посещават Етиопия, често са смаяни да научат, че са се върнали "назад във времето", като някои от тях се обръщат към социалните медии, за да изразят недоумението си.

Тъй като международните предприятия и училища, базирани в страната, са склонни да следват Григорианския календар, много етиопци нямат друг избор, освен да използват едновременно традиционния етиопски и западния календар.

"Много е трудно", казва етиопският археолог Гитом В. Текле, който в момента живее в Германия. "Все още не мога да се превключа само в един... Това е доста голямо предизвикателство."

"Трябва да мисля за часовете, за дните. Понякога за месеците, а понякога дори за годината."

Текле обяснява, че някои институции трябва постоянно да превключват между двата календара, включвайки различните дати и часове, когато кореспондират с етиопци, особено тези, които се намират в селските райони, и тези извън страната.

Дори нещо толкова просто като подаването на молба за издаване на акт за раждане може да създаде проблеми при опита за сливане на етиопската и западната система.

Объркване на датите

"Да кажем, че едно бебе е на три години и вие подавате молба за издаване на акт за раждане в града или в местната управа", казва германският историк Верена Кребс, която специализира в областта на средновековната европейска и африканска история.

"И след това посочвате според етиопската система за време, а после трябва да се доверите, че служителят е направил добре преобразуването."

"Така че има някои променливи, които могат да доведат до удвоени или утроени рождени дни."

Макар да отбелязва, че това може да се стори необичайно на тези, които не са свикнали, тя вече не се замисля много за календара.

"Просто се адаптираш към системата", казва тя. "Преминаваш от една към друга. Така че вече дори не осъзнаваш активно, че това е нещо, което може да се стори поразително на хората, защото е станало толкова нормално."

Кребс също така признава, че традиционният етиопски календар не е единственият отделен календар, като посочва за пример древния египетски календар, където 2024 г. съответства на 6266 г.

"Това очевидно е много, много различен начин на отчитане на времето", казва тя.

Саудитска Арабия традиционно дава предимство на календара Хиджра, който се състои от 12 месеца и 354 дни, но наскоро одобри използването на Григорианския календар за официални дейности. В същото време официалният календар на Израел е ивритският календар.

Кребс смята, че интересът към етиопския календар се е увеличил през последните години, като предполага, че това може да е свързано с факта, че той е "много близък" до григорианския календар и все пак е различен.

"Логичен" подход

Фотографът Абел Гашоу е сред многото етиопци, които са се адаптирали към преминаването между двата календара сравнително удобно.

Той обаче признава, че предпочита етиопския календар, като го определя като "по-логичен", особено по отношение на началото на годината.

Новата година, или Enkutatash, което на етиопския семитски език амхарски се превежда като "подарък от скъпоценни камъни", настъпва в края на дъждовния сезон.

През този период цъфти Adey Abeba - местно цвете в Етиопия, което се е превърнало в символ на етиопската Нова година.

"Това е като ново начало", казва Гашоу. "Това е ново начало за нас... След това количеството на дъждовете става малко и навсякъде, където отидеш, е толкова зелено."

По-нататък той посочва, че посрещането на Новата година на 1 януари не би имало никакъв смисъл в Етиопия, тъй като датата се пада през сухия сезон, докато 11 септември (или 12 септември през високосна година), който отбелязва и началото на египетската година, работи добре.

"Знам, че това е лош ден за света", казва Гашоу, визирайки атентатите от 11 септември 2001 г. "Но в етиопския календар това се случва всяка година на този ден."

Междувременно Кребс подчертава, че "няма причина извън християнското присвояване на езически празници от Римската империя" да се предполага, че Новата година трябва да започва "на прага между декември и януари".

"Затова пък смятам, че има много повече смисъл в това, че Новата година често съвпада с опашката на дъждовния сезон. Той все още не е приключил, но вече се изчерпва", добавя тя.

В Етиопия се различават не само месеците, дните и годините. Страната има и своя собствена система за време.

12-часов часовник

Докато в повечето страни денят започва в полунощ, в Етиопия се използва 12-часова часовникова система, която работи от изгрев до залез, като започва в 1 ч. сутринта.

Това означава, че това, което повечето хора извън страната смятат за 7 ч. сутринта, етиопците определят като 1 ч. сутринта.

Гашоу обяснява, че това отразява живота в Етиопия - часовете на дневна светлина в страната са доста постоянни поради близостта ѝ до екватора - и смята, че това е по-разумен подход.

"Честно казано, не знам защо европейското време се сменя в полунощ", казва той. "Защото всички спят."

Разбираемо е, че това може да доведе до объркване, особено за пътниците, които посещават страната.

Когато си уговаря срещи с чуждестранни посетители, Гашоу винаги се старае да уточни дали става дума за етиопско или за западно време.

"Ако някой каже да се срещнем в 14:00 ч., ще проверя два пъти [дали има предвид сутрин или следобед]", казва той.

"Също така, когато си купувам самолетен билет, авиокомпаниите използват европейския календар, така че проверявам два пъти по три или четири пъти, за да се ориентирам в моето време."

Въпреки това, дори и той е грешал понякога. Веднъж Гашоу пропуснал изпит, защото графикът на университета му бил настроен на западно време и той не го разбрал правилно.

"Когато казаха 14:00 ч., помислих, че е по етиопско време, а това означава сутрин", обяснява той. "Така че, когато отидох, там нямаше никой. Мисля си. "Добре, изпитът е отменен".

Текле предполага, че може би има нещо като разминаване между жителите, които живеят в по-селските райони на страната и не е задължително да се съобразяват с различни часове и календари, и тези, които живеят в градовете и редовно се сблъскват със западната система.

Време на промяна?

"Етиопия е много консервативна християнска страна, в която мнозинството от хората не се интересуват от останалия свят", казва той и обяснява, че начинът, по който се случват нещата в западния свят, не би представлявал интерес за много етиопци, особено за тези, които живеят в провинцията.

"Те ви казват час... Понякога дори не знаят, че има и друг начин за броене на времето".

Разбира се, Етиопия е изминала целия път до 2024 г. - или 2016 г., в зависимост от това коя система използвате - без да промени подхода си към времето, да промени календара си или да промени метода си за броене на годините.

Но дали това ще се промени в бъдеще, когато все повече хора, живеещи в селските райони на страната, се свържат с останалия свят?

"Знам, че много фермери в днешно време вече имат смартфони", казва Кребс, като отбелязва, че това може да повлияе на начина, по който те гледат на етиопския подход към нещата.

"Ще бъде интересно [да видим] как това ще се отрази през следващите десетилетия с още по-голяма свързаност и дали това ще окаже влияние."

Гашоу не смята, че това е особено належащ въпрос или нещо, което ще има голямо значение за етиопците така или иначе.

"Според мен, докато има пълна разлика в месеците и дните, координацията на годините няма да има толкова голямо значение", казва той.

Текле подчертава, че традиционният етиопски календар, основан на учението на Етиопската православна църква, дори не е единственият функциониращ календар в страната. Заслужава да се отбележи също така, че Етиопия има третото по големина мюсюлманско население в Африка на юг от Сахара.

"Доколкото ми е известно, има поне два други календара, които работят за хората, които ги използват в Южна Етиопия", обяснява той. "Така че, знаете ли, можете да използвате много други календари."

За Кребс идеята, че страна с население от около 130 милиона души трябва да промени една от дългогодишните си традиции в името на "практичността", е трудна за поддържане.

"Няма друга причина, освен практическата, поради която някой трябва да се адаптира към него [западния метод за проследяване на времето] в един глобализиран свят", казва тя.

"От гледната точка на външен наблюдател не мисля, че която и да е друга нация трябва да загуби собствената си местна система, която има много по-голямо културно значение и смисъл [за тях]."

