От Мекзит на Бекзит: Бруклин Бекъм върви по стъпките на принц Хари

Н е бъди като принц Хари и не прекъсвай връзките със семейството си публично, отправяйки язвителни лични нападки срещу тях, писа New York Post в свой анализ.

В крайна сметка, когато става въпрос за семейни връзки, Хари е тъжна поучителна история – не триумфален пример за отърсване от бремето на семейните очаквания.

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

„Не искам да се помирявам със семейството си“, написа 26-годишният Бруклин в разгорещена публикация в Instagram, насочена към известните му родители Дейвид и Виктория Бекъм, в понеделник, 19 януари.

Това, разбира се, би означавало, че той отхвърля и тримата си по-малки братя и сестри.

Защо Бруклин Бекъм прекрати контакт с родителите си

„Не съм контролиран, за първи път в живота си се защитавам“, написа той - позовавайки се на интернет слухове, че съпругата му Никола Пелц е организирала продължаващото отчуждение. „През целия ми живот родителите ми са контролирали наративите в пресата относно нашето семейство.“

Изправи се срещу родителите си в хола, а не в Instagram или, както направи Хари, в изпълнена с оплаквания мемоарна книга и интервю с Опра.

След Мегзит идва Бекзит: Хари и Меган тайно подкрепят Бруклин Бекъм

Наистина, има много паралели между тези мъже. Те са синове на най-известните мъже във Великобритания. И Хари, и Бруклин са отгледани в разкош и привилегии, но и преследвани от критики, че кариерата им е изградена на гърба на бащите им.

Like Prince Harry it's not easy being in the public eye since the first day you come into the world. If he thinks and feels like this respect to him. Shows that money can't bring happiness no matter how much you have. pic.twitter.com/EFLH754aWS — Patrick Clohessy (@frodomunster) January 20, 2026

Всеки от тях се свърза с красива американка, която, може би, им даде повод да вярват, че всичко грешно не е личен провал – а вина на родителите.

Докато Хари се оплакваше, че е „резервният“, Бруклин се е оплакал, че майка му се е отказала да проектира сватбената рокля на съпругата му в „последния момент“ и „танцувала много неподходящо с мен пред всички“ на сватбата му през 2022 г. Той „никога не се е чувствал по-унижен в целия си живот“.

Което може би показва колко лесен живот е имал.

Преди фразата „nepo baby“ (непо-бебе) да стане част от колективния ни език, Бруклин беше прототипът. Красивото му лице и фамилното име му отваряха врати.

Като млад тийнейджър, той започна да работи като модел и, абсурдно, беше поканен да снима рекламна кампания за парфюм на Burberry на 16 години. Въпреки че напусна художественото училище в Parsons само след година, той също така публикува книга със снимки от своите далечни пътувания – като снимка на слон в Кения с дълбокомисления надпис „Толкова трудно за снимане, но невероятно за виждане“.

Any time I see comments about Brooklyn Beckham. I remember this photo from his "photography book" 😂😂😂😂😂😂. The parents trying so hard to promote this book. Especially his dad. He's just a nepo baby who now hates the parents, but not the rich life without work. 😂😂 https://t.co/asJvpFxvBS pic.twitter.com/NIaDGpXpCz — K💟 (@Kathettk) January 19, 2026

Към следващата мечта! Той стана „готвач“ със своята онлайн поредица „Готвене с Бруклин“, в която прочуто направи… сандвич.

Сега той продава собствена линия лют сос. На 26 години, той е по същество инфлуенсър със съпруга, чийто баща е милиардер, дори по-богат от семейство Бекъм.

#brooklynbeckham used his father’s football number for his hot sauce Cloud 23. pic.twitter.com/gnVnto3esk — Bobbylarge (@Simmerdownbaby) January 20, 2026

Но Бруклин не се отказва доблестно от семейното си състояние и рожденото си право заради жената, която обича. Той просто е преминал в по-висока данъчна категория.

Има видео на Бруклин в Instagram, показващо луксозни часовници, включително Rolex Pepsi и Patek Philipe, подарени от баща му.

Да бъдеш отгледан в сянката на две световни суперзвезди, със сигурност представлява свои собствени проблеми.

Бруклин обвини родителите си, че поставят „марката Бекъм“ преди всичко останало в живота, и мнозина са съгласни, че Дейвид и Виктория не са без вина. Те изгряха заедно с формирането на културата на знаменитостите и са добре обучени да формират мнението на публиката. Те безмилостно ухажват камерите - а след това се преструват на обидени, когато светлината е твърде силна.

Prince Harry and Brooklyn Beckham:

When privilege replaces accountability, entitlement becomes a personality.



Privilege isn’t the crime. The problem is what happens when privilege meets zero accountability.



Both Harry and Brooklyn were handed global name recognition before they… pic.twitter.com/Xi5DraEVu9 — Queen Esther (@XOQueenEsther) January 21, 2026

Може би публикуването на публичната му декларация за независимост е било удовлетворяващо в момента. Нараняването на тези, които са те наранили, може да осигури временно удоволствие.

Но с течение на времето изнасянето на мръсното бельо не освобождава, а създава свои собствени окови. В онлайн пространството нищо не изчезва и нищо не се забравя. Гръмкото прекратяване на едни отношения може да те преследва цял живот, каквото и да се опитваш да направиш, за да го оставиш зад гърба си.

Просто попитайте принц Хари.