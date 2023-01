Атон - мястото, където над хиляда години не допускат жени, пилета и крави

В ярвате или не, но освен мъжките тоалетни, джентълменските клубове и някои храмове, в Северна Гърция всъщност има цял полуостров, сега полуавтономна република на източноправославни монаси, която от над 1000 години забранява на жените да влизат в нейните граници.

Намиращи се навътре в Егейско море, жителите на планината Атон са привилегировани в повече от едно отношение. Покрити със средиземноморска гора, склоновете на планината Атон (известна още като Света гора) са дом на двадесет зашеметяващи манастира и други по-малки религиозни постройки с гледка към крайбрежието.

Той е признат от ЮНЕСКО за обект на световното културно наследство.

Същевременно планината Атон, от която полуостровът получава името си, се издига на 2033 м (6670 фута). Според гръцката митология, планината е създадена, когато Атос хвърля масивен камък по Посейдон. Макар че монасите започват да се заселват в Атон през V в., манастирът Великата лавра е първият, основан през 963 г. от византийския монах Атанасий Атонит с подкрепата на византийския император.

An icon from Mount Athos showing demons inciting a monk to smoke pic.twitter.com/OGoUlNRHHR