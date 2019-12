Михаела Маринова: Борех да направя Гарвана любим за хората

Г олемият победител в първи сезон на „Маскираният певец“ е Михаела Маринова. Младата певица не само спечели зрителската любов и се класира на първо място в музикалното предаване, но и остана неразпозната зад образа на Гарвана.

За стратегията ѝ в предаването и емоциите след голямата победа, разказва за Vesti.bg Михаела Маринова.

- Поздравления! Когато прие поканата за това шоу предполагаше ли, че ще свалиш маската на Гарвана последна?

- Приех поканата, защото знаех, че това ще е поредното приключение, което ще вдигне таланта ми на имитатор на друго ниво. Във формата избирах песни, които обожавам и винаги съм искала да изпея. С всеки един лайф се борех да направя Гарвана любим за хората образ. Исках да разкрия, че той има много красива душа извън тази страшна маска, и го постигнах. Изключително съм благодарна за всяка добра дума и за симпатиите на публиката, които поиска да ме види победител!

- Как успя така умело да ги заблудиш всички – и зрители, и панелисти? Каква беше стратегията ти за оставане в шоуто?

- Това наистина беше стратегията ми – да вляза максимално под кожата на Гарвана. Дори когато не носех маската на Гарвана по време на репетициите, а шлемовете, които пречеха на екипа да ни вижда, гледах да влизам в образа си и това ми помагаше много. Тежестта на самия костюм също много ми помагаше да съм леко изгърбена.

- Какво беше за теб изживяването на сцената на „Маскираният певец“? Вълнуваше ли се преди всяко изпълнение? Как и къде се подготвяше за сценичните изяви, без никой да заподозре участието ти?

- Сърчицето ми биеше супер силно в костюма! Запомнила съм дори как чувах в ушите си пулса - толкова се вълнувах! Репетирах, когато бях сама в къщи. През деня не се засичаме с родителите ми и можех да си пея на воля. В момента работя по първия си албум и това ми беше доста добро оправдание къде съм. Защото наистина всеки ден бях в студиото. Затова съботата влизаше перфектно в графика.

- Mайкъл Джексън, Queen, Tина Търнър…и „Лале ли си, зюмбюл ли си“. Как избра кои песни да изпълниш и защо избра точно тази българска песен?

- Както споменах, изпях песни, които досега не съм пяла. Казах си, че щом влизам в това шоу и ще бъда скрита зад маска, трябва да експериментирам. Никога не се бях осмелявала да пея Майкъл Джексън в живота си, потиска любопитството си и към фолклора. Избрах „Лале ли си, зюмбюл ли си“, защото смятам, че носи именно тази нотка, която ще трогне българина, и ще ми позволи да разгърна и този си потенциал.

- Всички участници, които свалиха маската си преди теб, споделиха, че им е било много трудно да прикрият самоличността си. Ти успя да заблудиш всички до самия финал. Каква беше тактиката ти?

- Освен всичко казано до тук се оказа, че съм и добра актриса (смее се). Явно съм станала доста убедителна. Спомням си, че като малка въобще не можех да лъжа. Всичко ми личеше на лицето веднага.

- Всички помним заслужената ти победа в „Като две капки вода“ през 2017 г. Сега успя да покориш и сцената на „Маскираният певец“. Може ли да се сравнят двете изживявания и кое беше по-лесно – да имитираш други хора или да пееш скрита под маска?

- Могат да се сравнят до толкова, че и двете имат съставката „актьорлък“ и пеене. „Маскираният певец“ по някакъв начин е по-трудният формат, защото носиш на гърба си нещо, което не е твое. Отнема време да свикнеш с другото си аз в костюма, има си период и на физическа адаптация. Докато в „Като две капки вода“ си друг само една седмица, тук трябваше да дишам в кожата на Гарвана три месеца. И това изисква психическа настройка.

- Ти не само изпълняваш вдъхновяващите си парчета, но и участваш активно в създаването на музиката и писането на текстовете им. От къде черпиш вдъхновение и доколко историите в песните ти са сюжети от личния ти живот?

- Голяма част от текстовете на песните ми, ако не са се случвали, се случват винаги след като ги изпея. Това е много странно – като някаква карма. Обичам да правя музика. От малка свиря на пиано. Винаги съм си композирала нещо. В един момент това се разви по някакъв начин. И с влизането ми в семейството на Virginia Records, и запознанството ми с много добри продуценти и хора, които правят жестока музика. Черпила съм и продължавам да черпя опит от всички тях. И всичко това влагам в своето творчество и съм много щастлива, че се получава. Надявам се и занапред да е така.

- DARA участва в създаването на музиката на един от най-големите ти хитове – Листата падат. Как изглежда музикалната сцена в България през очите на един млад талант – има ли конкуренция, по-добри възможности, трудности? Да очакваме ли с DARA някой ден да зарадвате многобройните си фенове с дует?

- Конкуренция винаги има и така се мотивираме взаимно да бъдем по-добри всеки ден. С DARA не сме мислили за съвместно парче, защото сме много различни като персонажи и звучене.

- Тази година ти и други твои колеги участвахте в международен творчески лагер за писане на песни. Какво ти донесе това изживяване и ще чуем ли наученото там отразено в песните на предстоящия ти албум, който ще излезе 2020 г.?

- Sofia Songwriting Camp беше един жесток момент. Много талантливи хора, събрани на едно място – какво по-хубаво от това! Направихме много хубави песнии някои от тях са в албума ми. Най-важното, което се случи, е, че от този лагер излязох като съавтор на едно парче на кей поп групата Twice. Песента се казва „Rainbow” и вече има 154 000 продадени копия, което е страхотен успех и много се гордея с това!

- Ти реши огромния ти хит от това лято „Само теб“, където си партнираш с Любо Киров по написването на текста, да го запишеш и на английски под заглавието Now or Never. Споделяш, че пишеш текстове на английски по-лесно от колкото на български. На какво се дължи това и да очакваме ли песни на английски в албума, по който работиш сега?

- Да, в албума ще има песни на английски език. Той ще е много разнообразен и нямам търпение да го споделя с всички. Всъщност еднакво лесно ми е да създавам музика и на английски, и на български език. Може би думите в английския са по-кратки и с по-широки гласни, но сякаш чрез българския успявам да предам на хората това, което чувствам по един по-дълбок и истински начин.

- Всеки сингъл, който издадеш, става хит и то не само в България. С песента си Tiempo излизаш на международната сцена, като видеото се завърта по MTV. До колко един български изпълнител може да си мечтае да пробие на международната сцена и какво би му коствало това?

- Всъщност, и Now or Never влезе в класацията на руското MTV, което също е малка стъпка напред за нас. Споделяла съм много пъти, че мечтая за световната сцена. Започвам лека по лека да вървя по този път. Колкото и здрава работа да ми коства това, аз винаги ще се опитвам да намирам баланса – да имам един щастлив живот в личен и в професионален план. Аз съм човек, който много силно вярва. Но точно, защото вярвам, нещата стигат до тук.

- Моля те, издай малко за албума, по който работиш. Спомена, че ще види свят 2020 г., но има ли вече ориентировъчна дата? Само солови проекти ли ще има или отново ще зарадваш феновете с дуети? Ще включва ли издадени досега песни или феновете да очакват изцяло ново творчество от любимата си певица?

- Ще има солови песни и дуети, те ще бъдат и на английски, и на български. Засега се опитваме да го издадем в края на март. Ще направя официална промоция на албума си с много готин концерт – първият ми голям самостоятелен концерт!

- „Маскираният певец“ е…..?

- „Маскираният певец“ е филм, в който всеки герой е важен и главен. Героят Гарванът е безкрайно щастлив за подкрепата на хората и разперил широко криле, за да продължава да дава от любовта си.

