Очаква ни силен метеоритен дъжд на 18 ноември

П рез тази нощ астрономите от цял свят ще наблюдават удивително по своята красота явление.

Метеоритният поток Леониди ще достигне своя пик на 18 ноември. Най-добрата гледка на падащи звезди се очаква в северното полукълбо.

Leonid meteor shower 2023: When, where & how to see it. The #Leonids are a modest shower, producing up to approximately 15 meteors per hour, is active between Nov. 3 and Dec. 2 and this year will peak on Nov. 17-18... https://t.co/RiFlesKcy3 — Spaceflash News (@spaceflashnews) November 15, 2023

Леоноди е метеоритен поток, който обикновено се появява през ноември в съзвездието Лъв. Получава се ярко и много красиво сияние. Падащите звезди идват от опашката на кометата Темпъл-Тътъл. Най-малките от тях имат размер на песъчинка и изгарят в "Очакват се около 15 метеора на час в зенита. Звездният поток Леониди се наблюдава най-добре при ясно време сутрин (след полунощ и преди изгрев слънце) над източния хоризонт, когато съзвездието Лъв се издига високо над него", уточняват астрономите. Леонидите са ярки и бързи бели метеори, които навлизат в земната атмосфера, образувайки звезден дъжд. На всеки 33 години кометата се приближава до Слънцето, което засилва наблюдението на звездите на Земята.

One of the most intense meteor showers in recorded history took place 190 years ago today.



During the Leonids meteor shower of 1833, 100,00 meteors streaked across the sky every hour. Many thought the world was ending, which inspired this famous woodcut by Adolf Vollmy. pic.twitter.com/kgHOcquB1r — StarTalk (@StarTalkRadio) November 13, 2023

Така през 1833 г., по време на най-яркия звездопад на Леонидите, жителите на нашата планета наблюдавали едновременно хиляди светещи следи в небето. Очевидците, впечатлени от честотата на проблясъците, сравнили случващото се със средно силен снеговалеж. През 1966 г. свидетели на метеоритния дъжд Леониди преброили 10 000 метеора в рамките на един час - това са 2-3 проблясъка в небето в секунда.

Учените прогнозират, че следващата мощна метеорна буря от Леонидите ще се случи през 2099 г.