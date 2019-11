Заболявания от електронни цигари в САЩ, каква е истината

Н а повече от 2000 души в Съединените щати, които са употребявали електронни цигари, бяха открити сериозни увреждания на белите дробове. 39 са починалите досега ползватели на електронни цигари в последните месеци в САЩ. Комбинацията от симптоми се нарича EVALI – съкращение от „увреждане на белите дробове, свързано с употребата на електронни цигари или такива с изпарител”. Кризата засяга електронни изпарители с никотинова течност, като основно това са цигари с неясен произход или нелегален внос. За проблема се разбра в началото на месец август, като той не засяга устройствата с нагряване на тютюн, които не се предлагаха на американския пазар до началото на октомври.

Кризата засяга електронни изпарители с никотинова течност, а в направените проби е открит витамин Е ацетат и тетрахидроканабинол, посочи Центърът за контрол и превенция на заболяванията в САЩ.

Във всички 29 проби, взети чрез промивка от белите дробове, на пациенти от 10 щата, е открита една и съща химична съставка - витамин Е ацетат, съобщиха от Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ. Витамин Е ацетат е масло, дериват на витамин Е, което се добавя за сгъстяване на течностите на електронните цигари. Самият витамин Е, приеман под формата на хапчета или при дермална употреба, е безвреден, но поемането му под формата на аерозол, се оказва вредно за здравето и води до белодробни заболявания. В 23 от пробите е открит тетрахидроканабиол (THC) - психотропно вещество, съдържащо се в марихуаната. Повечето заболели са млади мъже, използвали електронни цигари с неизяснен произход.

Електронните цигари нагряват никотинова течност, която може да съдържа освен никотин и други вещества. Производителите често прибавят и аромати, които правят електронните цигари по-привлекателни. За да засилят контрола над продуктите с никотин, американските власт въведоха през 2016 г. законово изискване всички електронни цигари – изпарители на никотинова течност, да преминават през процедура по разрешение за продажба към Агенцията по храни и лекарства в САЩ (FDA). Към момента, обаче, нито един производител на електронни цигари не е подал такова заявление, което прави проследяването на причината за заболяванията и осъществяването на контрол трудно. Поради разразилата се криза, FDA промени крайния срок за подаване на заявлението за продажба от 2022 г. на май 2020 г. Това означава, че всички електронни цигари, които не са подали изискваното заявление към американската агенция до началото на май следващата година, ще бъдат изтеглени от пазара.

Кризата с електронни цигари не включва познатите у нас устройства като IQOS, които нагряват истински тютюн. От октомври тази година устройството вече се предлага и на американския пазар, като това е единственият подобен продукт, който е преминал през процедурата за разрешение на продажба към Американската агенция по храни и лекарства след обстоен преглед на научните данни за него.

По света има повече от 1,1 милиарда пушачи. По данни на Световната здравна организация тютюнопушенето причинява смъртта на над 8 милиона души годишно, като близо 1,2 милиона от тях са непушачи, поемали пасивно цигарения дим.

Причините за фаталния край могат да са различни, но най-често това са сърдечносъдови болести, инсулти и разнообразни ракови заболявания. Например 8-10% от населението по света заболява от рак на белия дроб, но 80% от хората с тази диагноза са пушачи.

През последните десетилетия бе събрано огромно количество данни за вредите, нанасяни от тютюнопушенето.

„Очевидно най-добрият избор за всеки пушач е да спре да пуши”, коментира д-р Жизел Бейкър, глобален директор за научните изследвания във „Филип Морис Интернешънъл” по време на среща с медиите в България. „Има достатъчно доказателства, че спирането на пушенето намалява значително риска от редица заболявания”.

Д-р Бейкър обаче посочва, че да се откажеш от цигарите само по себе си не е незабавна панацея. „За болестите на сърдечносъдовата система, след спиране на пушенето трябва да минат 4-5 години, за да намалее наполовина рискът, породен от цигарите. А за рака на белите дробове – близо 15 години.”

Проблемът е, че никотиновата зависимост и навикът са толкова силни, че повечето пушачи не могат да се откажат от цигарите. В търсене на решение за намаляване на вредата от употребата на тютюн, компании като „Филип Морис Интернешънъл” разработват продукти с нагряване, без горене, за да намалят риска за пушачите в сравнение с обикновените цигари.

За да бъдат пуснати на пазара в САЩ, тези продукти трябва да преминат първо през процедура по разрешение на Американската агенция по храни и лекарства. Американският регулатор разглежда обстойно всички научни данни, които се изискват за продукта, преди да издаде разрешение. Например, за IQOS – единственият продукт с нагряване на тютюн, получил до момента такова разрешение, е внесено научно досие от 2 милиона страници. „Филип Морис Интренешънъл” посочват, че само аерозолът, който се образува при употребата на устройството, е тестван от тях над 32 000 пъти, а отделно и от Американската агенция по храни и лекарства и Германския център за оценка на риска BfR.

Резултатите от проучванията показват сериозно намаляване на основните вредни вещества в сравнение с цигарения дим. Съдържанието на формалдехид е намалено с над 80%, въглеродният окис - с 98,6%, акролеинът – с над 94,2%, специфичните за цигарения дим нитрозамини – с над 92% Няма изгаряне на тютюна, поради което няма изгорели частици и има намаление на канцерогенните вещества. Останалите компоненти на аерозола (основно никотин, глицерин, ацеталдехид) са под прага на допустимите стойности, според насоките за качество за въздуха в затворени помещения. Устройството използва технология, при която тютюнът се нагрява контролирано до 350 градуса и не изгаря.

Какво ще стане обаче, ако всички пушачи спрат да пушат? Тогава следващото поколение би било първото от повече от век насам без цигарен дим. Само в САЩ това би спасило живота на близо милион души в рамките на 20 години.

За жалост тази възможност е утопична. Според Модела за оценка на въздействието на общественото здраве на „Филип Морис Интернешънъл”, представен пред Агенцията по храни и лекарства в САЩ, ако всички пълнолетни пушачи в САЩ преминат на устройствата с нагряване на тютюн, смъртните случаи ще се намалят с над половин милион за 20 годишен период. Социалните, здравните и икономическите ползи биха били огромни.

Към момента проучванията показват, че бездимните продукти намаляват и риска за пасивните пушачи, тъй като не се образува вредния цигарен дим.

Все пак преминаването от обикновени към бездимни продукти не винаги е лесно за пушачите. Д-р Бейкър посочва, че то често води до усещане за сухота в гърлото. Причината е в различната степен на влажност на тютюна.

Освен това преминаването към бездимни продукти може да доведе до кървене на венците на пушача, отчита Д-р Бейкър. Всъщност подобен ефект има и пълното отказване от пушенето. Той се дължи на подобряване на кръвообращението и оздравяване на венците.

При обикновените цигари устата е изложена в най-силна степен на горещия, силно токсичен дим. Това води до физиологични промени. Венците се удебеляват, а притокът на кръв към тях намалява. Този процес предизвиква поява на лош дъх и в крайна сметка може да доведе дори до загуба на зъби при пушачите.

Но както, когато човек спре да пуши, така и при преминаването към бездимни продукти, кръвоснабдяването на венците се възстановява.

„Разбира се най-добрият вариант е да не пушите. Когато спрете пушенето щетите върху белите дробове вече са налице, но се забавя влошаването им. Ако не пушите, най-добре е въобще да не започвате”, категорична е д-р Жизел Бейкър.

