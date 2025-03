Меган Маркъл обяви нов подкаст – след провала на сделката със Spotify за $20 милиона

М еган Маркъл се завръща в подкаст индустрията.

43-годишната херцогиня на Съсекс обяви в четвъртък своя нов подкаст с Lemonada Media, озаглавен „Confessions of a Female Founder“, като сподели новината в Instagram.

„Толкова съм развълнувана да ви разкрия върху какво работя! „Confessions of a Female Founder“ е моят нов подкаст с @lemonadamedia!“ – написа Маркъл в съобщението си. „В него водя откровени разговори с невероятни жени, които са превърнали мечтите си в реалност и са трансформирали малки идеи в изключително успешни бизнеси.“

Тя допълни: „Тези жени са готови да се отворят, да споделят своите съвети, трикове (и неуспехи) и ми позволяват да надникна в умовете им, докато самата аз изграждам свой бизнес – както винаги.“

Маркъл заключи: „Това преживяване беше истинско прозрение, вдъхновяващо… и забавно! (Защото какъв е смисълът, ако не можем да се забавляваме в това диво приключение?).“

Тя също потвърди, че първият епизод ще излезе на 8 април.

Звездата от "Костюмари" сключи сделка с Lemonada Media през февруари 2024 г., след като Spotify реши да не поднови договора за втори сезон на „Archetypes“ – сделка на стойност 20 милиона долара.

Lemonada Media ще разпространява и предишния ѝ подкаст от платформата на Spotify към всички останали платформи.

Meghan Markle announces new podcast ‘Confessions of a Female Founder’ after $20M Spotify disaster https://t.co/pFzYErw6n4 pic.twitter.com/TGsyYJchc7