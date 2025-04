Меган Маркъл била близо до смъртта след раждане

М еган Маркъл разкри, че е имала „сериозен медицински проблем“ след като е родила. Тя говори за страховете си в първия епизод на новия ѝ подкаст Confessions Of A Female Founder, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

В първия епизод херцогинята на Съсекс разговаря със своята приятелка, предприемачката Уитни Улф Херд, която основава фокусираното върху жените приложение за запознанства Bumble и е съосновател на Tinder.

Те обсъдиха как и двете жени са страдали от

следродилна прееклампсия,

състояние, свързано с високо кръвно налягане и излишък на протеин в урината в дните или седмиците след раждането – което Улф Херд описва като на „живот или смърт, наистина”.

