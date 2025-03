Изповеди на една жена основател: Меган Маркъл с нов бизнес подкаст

М еган Маркъл пусна трейлър за новия си бизнес подкаст, обещавайки: „Ще си говорим по женски.“

В клип от подкаста „Изповеди на една жена основател“ , който херцогинята публикува, се чува как задава въпрос на своя гост: „Казваш ли, че сега не си сама? Пропуснала ли съм нещо през последните няколко седмици?“

Нейният нов подкаст с Lemonada Media ще стартира на 8 април, само месец след старта на нейното готварско шоу в Netflix – „With Love“, което бе посрещнато със смесени отзиви.

OUT!!!!!

Meghan Sussex’s -TRAILER FOR CONFESSIONS OF A FEMALE FOUNDER



Well hearing the trailer I am definitely all in and already wanting a season 2. 🔥



This sounds likes it’s going to be really interesting, inspiring and fun at the same time. I love that they’ll also be some… pic.twitter.com/o0KoDQ1WFG