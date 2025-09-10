Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

Бъдещето на "Армани": Какво ще се случи с модната империя?

Б ивш кралски камериер разкрива семейните разриви на Уиндзорите, пише Page Six .

Той е полирал сребро, наливал е чай и тихо стоял в сянка, докато се разигравали кралски драми. Сега обаче един от най-близките свидетели на интимните моменти на Уиндзорите решава да вдигне завесата.

Бившият камериер на Бъкингамския дворец Грант Харолд разкрива мнение на принц Филип за сватбата на принц Хари с Меган Маркъл, защо крал Чарлз никога повече няма да му се довери и плановете на Уилям за модернизиране на монархията в сензационната си книга "Кралският камериер".

"Кралят не вярва на Хари заради това, което той е казал на света. Той се тревожеше, че Хари ще използва информацията в своя полза. И го направи", казва Харолд пред Page Six. "Той постъпи както обикновено правят членовете на двореца, разказа всичко. Те бяха толкова близки, а сега връзката им е напълно разрушена. Не виждам как ще се помирят."

Източник: gettyimages

Хари, на 40 години, е в Обединеното кралство тази седмица, където се говори, че ще има аудиенция с краля. Харолд обаче предупреждава, че подкастът, книгата и телевизионните сделки на Хари и Меган изключват възможността за значимо завръщане в кралския кръг.

"Кой може да гарантира, че няма да има нова книга, Netflix сериал?", пита той.

Харолд, който е бил камериер на крал Чарлз между 2004 и 2011 г., казва, че Уилям и Хари са били изключително близки по време на неговата служба.

"Двамата не бяха просто най-добри приятели, те бяха неразделни", разказва той. "В Хайгроув (частната резиденция на Чарлз) винаги бяха заедно. Разхождаха се заедно, ходеха по заведения, караха мотори. Много рядко правеха неща поотделно."

Бившият служител на двореца, на 47 години, отбелязва в книгата, която ще излезе на 23 септември, как всичко се променило, след като Хари срещнал Маркъл през юли 2016 г.

Източник: Getty Images

"Веднага щом Меган се появи в живота му, всичко се промени", казва Харолд. "Възможно е Хари да е имал свое собствено пробуждане и да е решил, че не харесва организацията, но проблемът е, че Меган беше с него, когато това се случи. Най-голямата промяна в живота на Хари е Меган."

Все пак бившият служител смята, че "нещо по-голямо се е случило" между Хари и Уилям.

"Бях истински шокиран, когато се скараха", казва той.

В автобиографията си "Spare" Хари обвинява брат си, че го е нападнал физически и го е повалил на пода. Той също го нарича "любим брат и заклет враг" в книгата си.

Все пак братята били в добри отношения, когато Хари и бившата звезда от "Suits", а сега лайфстайл инфлуенсър, Маркъл се оженили през 2018 г. Те се венчали в пищна церемония в "Сейнт Джордж" в замъка Уиндзор, с присъствието на покойната кралица Елизабет II и принц Филип.

Източник: Getty Images

Харолд разказва, че Филип не могъл да устои да произнесе една от характерните си забележки.

"След като всички формалности приключиха, наблюдавахме как щастливата двойка и другите членове на кралското семейство излизат от капелата. Когато принц Филип излезе, той се обърна към кралицата и каза: "Благодаря на Господ, че свърши."

"Беше много забавно. Мисля, че говореше за мнозинството хора, но той наистина го каза."

"Стоях срещу него и беше толкова смешно", спомня си Харолд. Коментарът накарал кралицата, която почина през 2022 г., да се обърне към съпруга си и да се усмихне.

След като Меган официално встъпила в кралското семейство, тя била възприемана като дестабилизираща фигура. През по-малко от две години като работещ член на кралското семейство тя бързо станала известна с това, че опитва да прави нещата по свой начин и създава напрежение.

Източник: Getty Images

Харолд си спомня случай, когато бившата звезда от "Suits", сега на 44 години, искала да покани някои приятели на обяд в ден, когато трябвало да изпълнява кралска ангажираност.

"Тя предпочиташе да обядва с приятелите си, мислейки, че това е приемливо, а не беше", разказва Харолд. "Кралският календар се планира шест месеца предварително. Не можеш да го променяш. Очевидно тя си е мислела, че може да прави каквото си иска, но това не е възможно."

"Проблемът с Меган е, че влезе в организацията и си мислеше, че всичко ще бъде като в приказка, като Дисни принцеса. Но когато се присъединяваш към кралското семейство, има правила и протоколи, които трябва да се спазват."

Междувременно Харолд казва, че въпреки уважението на кралското семейство към традицията, той очаква Уилям, на 43 години, да премахне много от дългогодишните формалности, след като стане монарх, използвайки управлението си като "бутон за нулиране" и редуцирайки централните фигури в семейството.

"Когато (децата на Уилям и Кейт) Джордж, Шарлот и Луис станат достатъчно големи и започнат да се включват, монархията ще се състои само от принца и принцесата на Уелс и техните три деца", казва Харолд.

Източник: БТА

"Монархията ще става все по-крехка с годините и се променя. Тя се превръща повече в нещо като знаменитост, отколкото в историческа институция. Хари беше първият знаменит кралски член."

Харолд отбелязва, че семейството на Уелс също ще продължи да живее без камериер - нещо, което Уилям и Кейт правят от години.

"Исках да бъда камериер, да се грижа за тях, но те не искаха. Искаха сами да вършат нещата. Носеха собствените си вещи, миеха си сами, готвеха сами. Те все още са такива. Уилям е много активен. До днес аз съм единственият, който някога е бил камериер за него."

Харолд отбелязва и как работата в кралския двор може да влияе на някои членове, карайки ги да демонстрират власт.

"Всички трябваше да работим като екип, но винаги имаше завист. Колкото по-високо се изкачваше някой, толкова повече хора не го харесваха."