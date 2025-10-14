Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

П ринцеса Кейт беше обект на безмилостен папарашки тормоз в продължение на шест години – период, през който тя нямаше полицейска защита, тъй като все още не беше омъжена за принц Уилям, пише Newsweek.

Принц Хари и Меган Маркъл често говорят за малтретирането си от британската таблоидна преса. Но далеч по-малко внимание е обърнато на изключително трудните години на Кейт преди влизането ѝ в кралското семейство.

Например, Меган спомена в интервюто си с Опра Уинфри през март 2021 г., че медиите са били „груби“ с Кейт, но че нейните собствени преживявания, свързани с расизъм, били несравнимо по-тежки.

Макар преживяното от Меган да е било болезнено, тормозът срещу Кейт вероятно е надхвърлил обикновената грубост. Според нови твърдения, включени в последния съдебен иск на принц Хари срещу Daily Mail, тормозът може дори да е включвал незаконно следене от частни детективи – нещо, което вестникът категорично отрича.

И макар да е безсмислено да се съпоставят страданията на Кейт и Меган, едно е ясно: Кейт издържа на натиска на медиите по-дълго, отколкото продължи цялата кралска кариера на снаха ѝ.

Това не омаловажава преживяното от Меган, а по-скоро подчертава, че историята на самата Кейт също крие трудни моменти, за които тя никога не е говорила – и вероятно никога няма да говори.

Шест години без защита

Принцесата на Уелс беше беззащитна мишена на папараците от 2005 г., когато завършва университета, до 2011 г., когато се омъжва за принц Уилям и получава собствени полицейски охранители. Според твърдения, частни детективи са събирали информация за нея още оттогава.

Меган Маркъл беше в подобна позиция за около две години – от обявяването на връзката си с Хари през 2016 г. до сватбата им през 2018 г. След това тя прекара още две години като работеща кралска особа, преди да напусне двореца през 2020 г., след разрив в отношенията и безмилостно негативно медийно отразяване.

Какво каза Меган Маркъл за Кейт

Меган сподели пред Опра Уинфри: „Кейт се наричаше Чакащата Кейти, чакаше да се омъжи за Уилям. Макар че си представям, че това беше наистина трудно — и наистина го мисля — не мога да си представя какво е било чувството... това не е същото.“

Тя добави: „И ако член на семейството на Хари спокойно каже, че всички сме се сблъсквали с груби неща — грубост и расизъм не са едно и също нещо.“

По това време херцогинята на Съсекс настояваше за по-голяма подкрепа от кралското семейство – и мнозина смятат, че е трябвало да я получи.

Но независимо от това, нейното описание на трудностите на Кейт едва докосва повърхността на реалността, с която се е сблъскала бъдещата принцеса на Уелс.

Кейт без защита и под наблюдение

Дългото чакане на Кейт да се омъжи за Уилям имаше далеч по-сериозни последици, отколкото Меган предполагаше. През този период Кейт не разполагаше с полицейска охрана, защото все още не беше официален член на кралското семейство.

Последните разкрития по делото на принц Хари срещу Daily Mail хвърлят нова светлина върху този труден период. В документите се твърди, че таблоидът е платил на частен детектив, за да добие лична информация за Кейт – включително нейния мобилен номер, взет от „списък с приятели и семейство“.

Има и данни, че следователят е „преобразувал“ мобилния ѝ телефон – практика, при която се използва номерът за проследяване на адрес.

Макар в съда да не е посочена точна дата на тези действия, детективът, за когото става дума, е бил разследван още през 2003 г. и по-късно е загубил лиценза си.

В документите се казва, че вестникът Mail е възложил на частния детектив Стив Уитамор да извърши:

преобразуване на мобилен телефон, свързан с Катрин Мидълтън,

две проверки на адреса на семейството ѝ,

и търсене на десет телефонни номера от списъка „Семейство и приятели“, включително личния номер на Кейт.

Юридическият екип на Хари твърди, че това представлява потенциално незаконно посегателство върху личния живот на принца, тъй като Кейт тогава е била негова „сътрудничка“. Разбира се, подобен аргумент предполага, че и нейното лично пространство е било нарушено.

По същото време и двамата братя – Уилям и Хари – бяха жертви на телефонно хакване от News of the World, а е възможно лична информация на Кейт да е била съхранявана и в техните съобщения.

И всичко това се случва преди да отчетем ежедневния ѝ сблъсък с папараците.

Любов под обсада: дългото ухажване и медийният натиск

Кейт и Уилям започват връзката си по време на университета, когато дворецът сключва неформално споразумение с медиите да ги оставят на мира.

Но след като Кейт завършва през 2005 г., всичко се променя. Тя е напълно на милостта на жълтата преса и има охрана само когато е с Уилям. Това продължава чак до сватбата им през април 2011 г., когато Кейт е на 29 години.

Авторът Робърт Джобсън описва в книгата си „Катрин, принцесата на Уелс“: „В компанията на Уилям тя танцуваше в най-модерните клубове и се радваше на ВИП отношението, което идваше с връзката с принц. Всички натрапчиви папараци бързо бяха държани настрана от въоръжените му охранители от Скотланд Ярд, осигурявайки ѝ малко спокойствие.“

„Когато обаче кралският ѝ приятел не беше до нея, ситуацията беше коренно различна. Без бодигардовете на Уилям, медийният натиск се засили. Това изнерви нея и семейството ѝ дотолкова, че решиха да предприемат действия.“

По думите на Джобсън, принцът също бил принуден да реагира: „Той не искаше жената, която обича, да преживее същото неприемливо ниво на нахлуване в личния живот, което покойната му майка беше изтърпяла.“

След разговор с Катрин и родителите ѝ, семейството потърсило правна помощ. Адвокатите изпратили писма до редакторите на национални издания с настояване за повече поверителност и уважение към личното пространство на Кейт.

Те твърдели, че фотографите я следват почти всеки ден и нощ след завършването ѝ – нещо, което противоречи на журналистическия кодекс за поведение.

„Но при нарастващите спекулации за евентуален кралски брак, папараците отказаха да се оттеглят“, пише Джобсън. „Когато журналистката на Mail on Sunday Кейти Никол съобщи, че придворните вече подготвят „планове за непредвидени обстоятелства“ около сватба, това само наля масло в огъня и засили натиска върху Уилям.“

Този натиск тежеше и върху връзката им: „Той знаеше, че обича Катрин, но се бореше със страха, че е твърде млад за брак. Дали, питаше се той, не беше срещнал правилното момиче в неподходящия момент?“

Джобсън допълва пред Newsweek: „Кейт беше изключително уравновесена. Разбираше нормалния живот, пътуваше с автобус до работа, когато беше продавачка в магазина за дрехи Jigsaw. Тя винаги се усмихваше — докато не ѝ стане прекалено. Мисля, че просто се преструваше на смела и продължи напред.“

И така, преди да се превърне в обичаната принцеса на Уелс, Кейт Мидълтън премина през години на натиск, страх и безмилостно внимание — години, които мнозина забравят, но които формираха една от най-устойчивите жени в съвременната монархия.