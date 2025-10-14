Свят

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

Според твърдения тормозът може дори да е включвал незаконно следене от частни детективи

14 октомври 2025, 12:26
Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган
Източник: Getty Images

П ринцеса Кейт беше обект на безмилостен папарашки тормоз в продължение на шест години – период, през който тя нямаше полицейска защита, тъй като все още не беше омъжена за принц Уилям, пише Newsweek.

Принц Хари и Меган Маркъл често говорят за малтретирането си от британската таблоидна преса. Но далеч по-малко внимание е обърнато на изключително трудните години на Кейт преди влизането ѝ в кралското семейство.

Например, Меган спомена в интервюто си с Опра Уинфри през март 2021 г., че медиите са били „груби“ с Кейт, но че нейните собствени преживявания, свързани с расизъм, били несравнимо по-тежки.

Макар преживяното от Меган да е било болезнено, тормозът срещу Кейт вероятно е надхвърлил обикновената грубост. Според нови твърдения, включени в последния съдебен иск на принц Хари срещу Daily Mail, тормозът може дори да е включвал незаконно следене от частни детективи – нещо, което вестникът категорично отрича.

И макар да е безсмислено да се съпоставят страданията на Кейт и Меган, едно е ясно: Кейт издържа на натиска на медиите по-дълго, отколкото продължи цялата кралска кариера на снаха ѝ.

Това не омаловажава преживяното от Меган, а по-скоро подчертава, че историята на самата Кейт също крие трудни моменти, за които тя никога не е говорила – и вероятно никога няма да говори.

Embed from Getty Images

  • Шест години без защита

Принцесата на Уелс беше беззащитна мишена на папараците от 2005 г., когато завършва университета, до 2011 г., когато се омъжва за принц Уилям и получава собствени полицейски охранители. Според твърдения, частни детективи са събирали информация за нея още оттогава.

Меган Маркъл беше в подобна позиция за около две години – от обявяването на връзката си с Хари през 2016 г. до сватбата им през 2018 г. След това тя прекара още две години като работеща кралска особа, преди да напусне двореца през 2020 г., след разрив в отношенията и безмилостно негативно медийно отразяване.

Embed from Getty Images

  • Какво каза Меган Маркъл за Кейт

Меган сподели пред Опра Уинфри: „Кейт се наричаше Чакащата Кейти, чакаше да се омъжи за Уилям. Макар че си представям, че това беше наистина трудно — и наистина го мисля — не мога да си представя какво е било чувството... това не е същото.“

Тя добави: „И ако член на семейството на Хари спокойно каже, че всички сме се сблъсквали с груби неща — грубост и расизъм не са едно и също нещо.“

По това време херцогинята на Съсекс настояваше за по-голяма подкрепа от кралското семейство – и мнозина смятат, че е трябвало да я получи.

Но независимо от това, нейното описание на трудностите на Кейт едва докосва повърхността на реалността, с която се е сблъскала бъдещата принцеса на Уелс.

Embed from Getty Images

  • Кейт без защита и под наблюдение

Дългото чакане на Кейт да се омъжи за Уилям имаше далеч по-сериозни последици, отколкото Меган предполагаше. През този период Кейт не разполагаше с полицейска охрана, защото все още не беше официален член на кралското семейство.

Последните разкрития по делото на принц Хари срещу Daily Mail хвърлят нова светлина върху този труден период. В документите се твърди, че таблоидът е платил на частен детектив, за да добие лична информация за Кейт – включително нейния мобилен номер, взет от „списък с приятели и семейство“.

Има и данни, че следователят е „преобразувал“ мобилния ѝ телефон – практика, при която се използва номерът за проследяване на адрес.

Макар в съда да не е посочена точна дата на тези действия, детективът, за когото става дума, е бил разследван още през 2003 г. и по-късно е загубил лиценза си.

Embed from Getty Images

В документите се казва, че вестникът Mail е възложил на частния детектив Стив Уитамор да извърши:

  • преобразуване на мобилен телефон, свързан с Катрин Мидълтън,
  • две проверки на адреса на семейството ѝ,
  • и търсене на десет телефонни номера от списъка „Семейство и приятели“, включително личния номер на Кейт.

Юридическият екип на Хари твърди, че това представлява потенциално незаконно посегателство върху личния живот на принца, тъй като Кейт тогава е била негова „сътрудничка“. Разбира се, подобен аргумент предполага, че и нейното лично пространство е било нарушено.

По същото време и двамата братя – Уилям и Хари – бяха жертви на телефонно хакване от News of the World, а е възможно лична информация на Кейт да е била съхранявана и в техните съобщения.

И всичко това се случва преди да отчетем ежедневния ѝ сблъсък с папараците.

Embed from Getty Images

  • Любов под обсада: дългото ухажване и медийният натиск

Кейт и Уилям започват връзката си по време на университета, когато дворецът сключва неформално споразумение с медиите да ги оставят на мира.

Но след като Кейт завършва през 2005 г., всичко се променя. Тя е напълно на милостта на жълтата преса и има охрана само когато е с Уилям. Това продължава чак до сватбата им през април 2011 г., когато Кейт е на 29 години.

Авторът Робърт Джобсън описва в книгата си „Катрин, принцесата на Уелс“„В компанията на Уилям тя танцуваше в най-модерните клубове и се радваше на ВИП отношението, което идваше с връзката с принц. Всички натрапчиви папараци бързо бяха държани настрана от въоръжените му охранители от Скотланд Ярд, осигурявайки ѝ малко спокойствие.“

„Когато обаче кралският ѝ приятел не беше до нея, ситуацията беше коренно различна. Без бодигардовете на Уилям, медийният натиск се засили. Това изнерви нея и семейството ѝ дотолкова, че решиха да предприемат действия.“

По думите на Джобсън, принцът също бил принуден да реагира: „Той не искаше жената, която обича, да преживее същото неприемливо ниво на нахлуване в личния живот, което покойната му майка беше изтърпяла.“

След разговор с Катрин и родителите ѝ, семейството потърсило правна помощ. Адвокатите изпратили писма до редакторите на национални издания с настояване за повече поверителност и уважение към личното пространство на Кейт.

Те твърдели, че фотографите я следват почти всеки ден и нощ след завършването ѝ – нещо, което противоречи на журналистическия кодекс за поведение.

Embed from Getty Images

„Но при нарастващите спекулации за евентуален кралски брак, папараците отказаха да се оттеглят“, пише Джобсън. „Когато журналистката на Mail on Sunday Кейти Никол съобщи, че придворните вече подготвят „планове за непредвидени обстоятелства“ около сватба, това само наля масло в огъня и засили натиска върху Уилям.“

Този натиск тежеше и върху връзката им: „Той знаеше, че обича Катрин, но се бореше със страха, че е твърде млад за брак. Дали, питаше се той, не беше срещнал правилното момиче в неподходящия момент?“

Джобсън допълва пред Newsweek: „Кейт беше изключително уравновесена. Разбираше нормалния живот, пътуваше с автобус до работа, когато беше продавачка в магазина за дрехи Jigsaw. Тя винаги се усмихваше — докато не ѝ стане прекалено. Мисля, че просто се преструваше на смела и продължи напред.“

Ето защо всички обичат Кейт Мидълтън
10 снимки
Кейт Мидълтън принц Уилям
Кейт Мидълтън принц Уилям
Кейт Мидълтън принц Уилям
Кейт Мидълтън принц Уилям

И така, преди да се превърне в обичаната принцеса на Уелс, Кейт Мидълтън премина през години на натиск, страх и безмилостно внимание — години, които мнозина забравят, но които формираха една от най-устойчивите жени в съвременната монархия.

Принцеса Кейт Папарашки тормоз Без полицейска защита Принц Уилям Меган Маркъл Медиен натиск Незаконно следене Частни детективи
Последвайте ни

По темата

Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевград

Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевград

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

Папарашкият ад на принцеса Кейт – по-дълъг от кралската кариера на Меган

"Галъп": Подкрепата за ГЕРБ расте, "ДПС–Ново начало" запазва второто място, кой е на трето?

Путин под натиск - САЩ помагат на Украйна да удря руски енергийни обекти

Путин под натиск - САЩ помагат на Украйна да удря руски енергийни обекти

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

19-годишен простреля 5-годишно дете в Ямбол

19-годишен простреля 5-годишно дете в Ямбол

България Преди 6 минути

Детето е с охлузна рана в областта на врата

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

България Преди 8 минути

В българската икономика има тежки структурни деформации – резултат на приватизацията и извършвани концентрации, които ще се покажат през анализите на икономическите сектори, смята председателят на КЗК доц. Росен Карадимов

<p>Агент на Джъстин Балдони: Блейк Лайвли го изнудваше&nbsp;</p>

Агент на Джъстин Балдони сравни поведението на Блейк Лайвли с изнудване

Свят Преди 30 минути

Съ-звездите за първи път предизвикаха слухове за разногласия, когато забележително отказаха да промотират съвместно филма си „It Ends With Us“

Меган Маркъл

Меган Маркъл се самопокани на ревюто на Balenciaga в Париж, разкри дизайнерът

Свят Преди 36 минути

Херцогинята на Съсекс лично поискала да присъства на шоуто, с което изненада дизайнера и предизвика нова вълна от коментари

Хелоуин

Изберете хелоуин костюм: зодията разкрива перфектния за вас

Любопитно Преди 41 минути

Традицията на маскирането датира от древните келти, които са се обличали в животински кожи, за да отблъскват мъртвите, които са посещавали земния свят в края на всеки сезон на жътва

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

България Преди 46 минути

По първоначална информация са били извършени проверки по сигнал за схема за регистрация на проблемни коли чрез посредник

Шокиращо видео: Горила разби стъклена стена в зоопарк

Шокиращо видео: Горила разби стъклена стена в зоопарк

Свят Преди 59 минути

Възможно е горилата да е била провокирана от скръбта за починалия си брат

Къща в Италия рухна при експлозия, уби карабинери и рани 15 полицаи

Къща в Италия рухна при експлозия, уби карабинери и рани 15 полицаи

Свят Преди 1 час

Мъж и жена на около 60 години, които са брат и сестра и са се били настанили незаконно в къщата, бяха задържани във връзка с инцидента

Арестуваха двама заподозрени за стрелбата в центъра на Брюксел

Арестуваха двама заподозрени за стрелбата в центъра на Брюксел

Свят Преди 1 час

Задържаните са на 16 и 18 години

Журналистически организации с призив: Фон дер Лайен да спре европейското финансиране за режима на Вучич

Журналистически организации с призив: Фон дер Лайен да спре европейското финансиране за режима на Вучич

Свят Преди 1 час

Председателят на ЕК предприе обиколка на Балканите, за да оцени процеса на разширяване на ЕС в региона

Иво Сиромахов

Първи коментар на Иво Сиромахов, след като напусна Слави Трифонов

България Преди 1 час

Сиромахов иронизира предложението на ИТН

Точно колко безвреден е гел маникюрът?

Точно колко безвреден е гел маникюрът?

Любопитно Преди 1 час

Европейският съюз забрани TPO през септември месец, което повдигна въпроси за безопасността на гел лаковете

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

Любопитно Преди 1 час

Филмовата звезда говори за раздялата в декларация, подадена във Висшия съд на Лос Анджелис, като отговаря на искането на бившия си партньор

<p>Иран: Призивите за мир на Тръмп са в противоречие с &quot;враждебното поведение&quot; на САЩ</p>

Иран: Призивите за мир от страна на Тръмп са в противоречие с "враждебното поведение" на САЩ

Свят Преди 1 час

В понеделник президентът на САЩ заяви, че е готов да сключи споразумение с Техеран

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Любопитно Преди 1 час

Първият гост на водещата Елизабет Методиева ще бъде поп фолк идолът Галин

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Свят Преди 1 час

Тръмп използва властта на президентския пост, за да изисква цена, често в буквален, паричен смисъл, от всеки, с когото има вземане-даване, пише в свой анализ Politico

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Алек Болдуин катастрофира в Ню Йорк (СНИМКА)

Edna.bg

Димитър Папазов: Устройва ни само победа срещу Чехия

Gong.bg

България U21 посреща Чехия U21 тази вечер

Gong.bg

Двама задържани при акция в „Пътна полиция” – Хасково

Nova.bg

София ще бъде домакин на Евроволей 2026

Nova.bg