Земетресение, скандали и обвинения: Бащата на Меган Маркъл отрече, че е „в капан“ във Филипините

С мъртоносното земетресение с магнитуд 6,9, разтърсило Филипините тази седмица и отнело живота на десетки хора, не само остави след себе си руини и човешка трагедия, но и разпали пореден публичен скандал в семейството на херцогинята на Съсекс.

Докато спасителни екипи с багери и кучета-следотърсачи претърсваха разрушени сгради в търсене на оцелели, социалните мрежи пламнаха от публикация на Саманта Маркъл – полусестрата на Меган, която обяви, че баща им, 81-годишният Томас Маркъл-старши, е „в капан“ на 19-ия етаж на сграда и не може да се движи.

„Баща ми е в капан в сграда във Филипините, не може да ходи и е изложен на опасност. Молете се за него“, написа Саманта в X (бивш Twitter), събирайки мигновено вълна от съчувствие и тревога.

You lied in your interview with @danwootton Samantha Markle @BabesMatrix & your brother Thomas Markle Jr appears to be telling you to stick it



Stop trying to grift off the name of Meghan Sussex.

Liars are always outed as you continue to be.

Но часове по-късно Томас Маркъл сам се свърза с медиите, за да отхвърли сензационните твърдения.

„В момента седя удобно в хотелската стая, с крака на дивана, и гледам стари филми. Чувствам се добре. Епицентърът на труса е на повече от 100 мили оттук“, заяви той пред TMZ.

Раздор в семейството

Вместо да се извини за паниката, Саманта насочи гнева си към сестра си Меган, като в поредица от нападки обвини херцогинята и принц Хари, че са „поставили баща им в тази ситуация“.

„Срам за моята отвратителна сестра. Дано бъде прокълната за това, че изостави баща ни“, написа тя в яростен пост, преди да заключи профила си.

Томас Маркъл, който се премести във Филипините по-рано тази година заедно със сина си Томас-младши, заяви, че не е разговарял със Саманта и няма представа защо тя е разпространила невярната информация.

Meghan Markle's dad, Thomas, fires back at claims he's 'trapped' in Philippines apartment after deadly earthquake

„Добре съм. Не съм говорил с нея. Не знам защо го каза,“ коментира той, видимо раздразнен от публичния скандал.

Истинската трагедия

Докато семейните драми на Маркъл отново превземат заглавията, реалността във Филипините е далеч по-мрачна. Земетресението – най-силното в страната от повече от десетилетие – остави след себе си поне 72 загинали и над 290 ранени. Десетки все още са в неизвестност, а броят на жертвите вероятно ще расте.

Хиляди останаха без домове, цели квартали са сринати, а властите предупредиха за опасни вторични трусове. Спасителните екипи продължават да работят неуморно, често с голи ръце, за да извадят хора, затрупани под отломките.

Меган и мълчанието от Калифорния

Междувременно Меган Маркъл, която от години е в обтегнати отношения с баща си и сестра си, не е коментирала ситуацията. Херцогинята и принц Хари в момента живеят в Монтесито, Калифорния, заедно с двете си деца.

Мълчанието ѝ обаче само наля масло в огъня на нападките от Саманта, която за пореден път използва лична трагедия, за да атакува известната си сестра.

Така разрушителното бедствие във Филипините се превърна не само в национална трагедия, но и в пореден повод за публични нападки в едно от най-обсъжданите семейства в света.