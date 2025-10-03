Свят

Земетресение, скандали и обвинения: Бащата на Меган Маркъл отрече, че е „в капан“ във Филипините

Бащата на Меган Маркъл - Томас Маркъл-старши опроверга слуховете: „Не съм в капан след земетресението във Филипините“

3 октомври 2025, 10:41
Земетресение, скандали и обвинения: Бащата на Меган Маркъл отрече, че е „в капан“ във Филипините
Меган Маркъл   
Източник: GettyImages

С мъртоносното земетресение с магнитуд 6,9, разтърсило Филипините тази седмица и отнело живота на десетки хора, не само остави след себе си руини и човешка трагедия, но и разпали пореден публичен скандал в семейството на херцогинята на Съсекс.

Докато спасителни екипи с багери и кучета-следотърсачи претърсваха разрушени сгради в търсене на оцелели, социалните мрежи пламнаха от публикация на Саманта Маркъл – полусестрата на Меган, която обяви, че баща им, 81-годишният Томас Маркъл-старши, е „в капан“ на 19-ия етаж на сграда и не може да се движи.

„Баща ми е в капан в сграда във Филипините, не може да ходи и е изложен на опасност. Молете се за него“, написа Саманта в X (бивш Twitter), събирайки мигновено вълна от съчувствие и тревога.

Но часове по-късно Томас Маркъл сам се свърза с медиите, за да отхвърли сензационните твърдения.
„В момента седя удобно в хотелската стая, с крака на дивана, и гледам стари филми. Чувствам се добре. Епицентърът на труса е на повече от 100 мили оттук“, заяви той пред TMZ.

Раздор в семейството

Вместо да се извини за паниката, Саманта насочи гнева си към сестра си Меган, като в поредица от нападки обвини херцогинята и принц Хари, че са „поставили баща им в тази ситуация“.

„Срам за моята отвратителна сестра. Дано бъде прокълната за това, че изостави баща ни“, написа тя в яростен пост, преди да заключи профила си.

Томас Маркъл, който се премести във Филипините по-рано тази година заедно със сина си Томас-младши, заяви, че не е разговарял със Саманта и няма представа защо тя е разпространила невярната информация.

„Добре съм. Не съм говорил с нея. Не знам защо го каза,“ коментира той, видимо раздразнен от публичния скандал.

Истинската трагедия

Докато семейните драми на Маркъл отново превземат заглавията, реалността във Филипините е далеч по-мрачна. Земетресението – най-силното в страната от повече от десетилетие – остави след себе си поне 72 загинали и над 290 ранени. Десетки все още са в неизвестност, а броят на жертвите вероятно ще расте.

Хиляди останаха без домове, цели квартали са сринати, а властите предупредиха за опасни вторични трусове. Спасителните екипи продължават да работят неуморно, често с голи ръце, за да извадят хора, затрупани под отломките.

Меган и мълчанието от Калифорния

Междувременно Меган Маркъл, която от години е в обтегнати отношения с баща си и сестра си, не е коментирала ситуацията. Херцогинята и принц Хари в момента живеят в Монтесито, Калифорния, заедно с двете си деца.

Мълчанието ѝ обаче само наля масло в огъня на нападките от Саманта, която за пореден път използва лична трагедия, за да атакува известната си сестра.

Така разрушителното бедствие във Филипините се превърна не само в национална трагедия, но и в пореден повод за публични нападки в едно от най-обсъжданите семейства в света.

Източник: The Post    
Земетресение Филипини Семеен скандал Меган Маркъл Саманта Маркъл
